Son Mühür- Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun ''Devletin bana ihtiyacı varsa düşünmem'' mesajıyla AK Parti'ye dönüş sinyali verdiği süreçte Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın hedefi oldu.

Davutoğlu'nun kendisi hakkında MOSSAD'dan birifing aldı iddiasını yargıya taşıdığını hatırlatan Özdağ,

''Ahmet Davutoğlu, daha önce buna benzer terbiyesiz bir iftirayı “Ümit Özdağ MOSSAD’dan ders almıştır” diye attın . Ben de seni mahkemeye verdim.

Ve dilekçem de dedim ki, mahkeme Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün istihbarat birimlerine yazı yazsın ve sorsun.

Ümit Özdağ’ın MOSSAD veya başka bir yabancı servis ile ilişkisi var mı? Senin avukatın ne cevap verdi Ahmet Davutoğlu?

“Ahmet Davutoğlu Ümit Özdağ’ı KASTETMEMİŞTİR.”

Lafının arkasında bile duramadın. Bunun üzerine dava düştü. Ve senin avukatın benden ücreti vekâlet istedi. Mahkeme kayıtları ortada.'' mesajı verdi.

Küçüksün ama keşke bu kadar küçülmeseydin...

Davutoğlu'nun kendisinin akademik çalışmalarını küçümsemesine göndermede bulunan Özdağ,

''Gelelim benim akademisyen kimliğime yapmış olduğun saldırıya…Ahmet Davutoğlu, küçüksün ama keşke bu kadar küçülmeseydin:

Davutoğlu, zerre kadar cesaretin varsa gel benimle istediğin Tv’de tartış.

Benim hayatım Erdoğan ve politikaları ile mücadele ile geçti. Ancak senin yıllarca yalakalığını yaptığın Erdoğan seni kapının önüne koydu.

Ve sen utanmadan CHP’nin vatansever seçmeninden aldığın oylar ile yine Erdoğan’a yalakalık yaparak AK Parti’ye dönmeye çalışıyorsun. Çünkü sen siyasette bir hiçsin. Partinin halkta karşılığı yok.

Ahmet Davutoğlu, korkma gel Tv’de Türk milletinin önünde tartışalım. İstersen Bebecan’ı da getir. Siz ikiniz ben tek başıma'' çağrısında bulundu.

Ahmet Davutoğlu ne demişti?



''Türk siyasetinde Osmanlı'dan bu yana Selçuklu'ya kadar da gidebilirsiniz. Hiçbir devlet adamı ve siyasi çıkmadı ki ben yabancı bir istihbarat birimiyle beraber çalıştım demiş olsun.

Bu zat profesör unvanında taşıyor ama tek bir yazısı, kitabı makalesi zihinlerde kalmamıştır. Bir tezi yoktur, bir düşüncesi yoktur.

Ama? Çıktı televizyonda kendi ifadesi, benim ifadem değil şey de yapmıyorum abartmıyor da dedi ki evet Mossad'la birlikte çalıştık eğitimlerde bulunduk bize bir brifing verdi. Hem de Mossad'ın bütün generali bize brifing verdi. O Mossad'dan brifing alırken ben Türk dünyasının davasının peşindeydim.''

