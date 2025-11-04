Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranının yüzde 12,94 ile 13,13 arasında olması bekleniyor. Temmuz ayında ise emekliler, önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 16,67 oranında zam almıştı.

Ekim ayı enflasyonu, memur ve emeklilerini de doğrudan etkiliyor. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bu dönemde yüzde 5’lik sözleşme zammı alan memur ve emeklileri, söz konusu oranı aşan enflasyon farkını da alacak; ayrıca sözleşmeden kaynaklanan yüzde 11’lik ek zam devreye girecek.

Temmuz-Ekim döneminde toplam enflasyon yüzde 10,25 olarak gerçekleşti. Bu veriler ve 2026 yılı toplu sözleşme zammı dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, memur ve memur emeklileri en az yüzde 16,55 oranında zam alacak. Hesaplamaya taban aylığa yapılan 1000 TL tutarındaki brüt zam da ekleniyor; bu nedenle her memurun maaşına yansıyan tutar farklı olacak. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre memur ve emekli memur zam oranının yüzde 19,39–19,59 aralığında olması öngörülüyor.