Son Mühür - Yılın ikinci yarısı için ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, emekli, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları da netleşmeye başladı. 2026 yılı Ocak ayında, önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bir ipucu geldi: zam oranını belirleyecek 6 aylık dönemin 4 ayına ait veriler açıklandı. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10,25 olarak gerçekleşti ve böylece SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık dönemde maaşlarına yüzde 10,25 zam yansıdı.
Emekli maaşı ne kadar olacak?
Mevcut - % 10.25 zamlı
16.881 - 18.611
18.000 - 19.845
20.000 - 22.050
23.000 - 25.358
25.000 - 27.563
30.000 - 33.075
35.000 - 38.588
40.000 - 44.100
45.000 - 49.613
50.000 - 55.125
Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranının yüzde 12,94 ile 13,13 arasında olması bekleniyor. Temmuz ayında ise emekliler, önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 16,67 oranında zam almıştı.
Yeni memur zammı
Ekim ayı enflasyonu, memur ve emeklilerini de doğrudan etkiliyor. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bu dönemde yüzde 5’lik sözleşme zammı alan memur ve emeklileri, söz konusu oranı aşan enflasyon farkını da alacak; ayrıca sözleşmeden kaynaklanan yüzde 11’lik ek zam devreye girecek.
Temmuz-Ekim döneminde toplam enflasyon yüzde 10,25 olarak gerçekleşti. Bu veriler ve 2026 yılı toplu sözleşme zammı dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, memur ve memur emeklileri en az yüzde 16,55 oranında zam alacak. Hesaplamaya taban aylığa yapılan 1000 TL tutarındaki brüt zam da ekleniyor; bu nedenle her memurun maaşına yansıyan tutar farklı olacak. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre memur ve emekli memur zam oranının yüzde 19,39–19,59 aralığında olması öngörülüyor.