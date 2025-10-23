Son Mühür / Atakan Başpehlivan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir programının ikinci gününde Göztepe Spor Kulübü’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Fuar İzmir’de düzenlenen Fashion Prime 8. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknoloji Fuarı’na geçerek, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Özdağ sektör temsilcileriyle buluştu

Fuar alanında üreticilerle yakından temas kuran Ümit Özdağ, Türkiye ekonomisinin en güçlü üretim kalemlerinden biri olan tekstil sektörünün mevcut durumunu ve geleceğini değerlendirdi. Özdağ, özellikle ihracat potansiyelinin artırılması, yerli üreticinin uluslararası alanda daha güçlü hale getirilmesi ve istihdamın sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Stantları tek tek gezerek firmaların üretim modelleri hakkında bilgi alan Özdağ, sektör temsilcilerinin yaşadığı maliyet artışı, döviz artışları gibi sorunları da dinledi. Üreticiler, sektörde yaşadıklarını sorunları taleplerini ayrıntılı bir şekilde Zafer Partisi lideri Özdağ’a iletti.

İzmir’den sonraki durak Aydın

İzmir temaslarını hem spor camiası hem de iş dünyasıyla buluşarak sürdüren Zafer Partisi lideri Özdağ, kentteki programını büyük ölçüde tamamlarken, partililerle birlikte Aydın’a geçerek bölgesel ekonomik temaslarını ve burada devam ettirecek.