İzmir’de bugün etkili olan sağanak yağış, özellikle Foça ve Aliağa ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Meteoroloji uyarısı önceden yapılmıştı

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü, dün kent genelinde kuvvetli yağış beklendiğine dair uyarı yapmıştı. Beklenen yağmur, öğle saatlerinde kıyı ilçelerinde etkisini hissettirdi. Foça’da yağışın şiddeti artarken, Aliağa’da da su baskınları yaşandı.

Aliağa’da su baskınları ve tahliye çalışmaları

Sağanak yağış, bazı bölgeleri göle çevirdi. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınmak zorunda kalırken, su baskınlarından etkilenen ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Yaklaşık bir saat süren yağışın ardından su birikintileri yavaş yavaş çekilmeye başladı. Aliağa Belediyesi ekipleri ise kent genelinde su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.