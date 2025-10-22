Son Mühür / Atakan Başpehlivan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir’de iş dünyasına yönelik temaslarının ilkini İzmir Ticaret Borsası’nda gerçekleştirdi. Ziyarette, kısa süre önce göreve atanan Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu da Özdağ’a eşlik etti.

Ziyaretler devam edecek

Ziyarette, İzmir’in ekonomik dinamikleri, üretim potansiyeli ve Türkiye genelindeki tarımsal politikalar üzerine fikir alışverişi yapıldı. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, akşam saatlerinde Kültürpark’ta düzenlenecek panele ilişkin bilgiler verdi. Özdağ'ın İzmir'de gün içinde Ege İhracatçılar Birlikleri'ne ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'ni ziyaret edeceği açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...