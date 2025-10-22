TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta lider Batman Petrolspor deplasmanından 1 puanla dönen Altınordu’da genç kaleci Arif Şimşir, sergilediği performansla maçın yıldızı oldu.

20 yaşındaki kaleci, karşılaşmada iki penaltıyı birden kurtararak hem takımına puanı kazandırdı hem de futbol kamuoyunun dikkatini üzerine çekti.

İki penaltı kurtararak tarihe geçti

Maçın 67’nci dakikasında Batman Petrolspor’dan İlyas Kubilay’ın penaltı vuruşunu çıkaran Şimşir, 90+3’üncü dakikada bu kez Okan’ın penaltısında gole izin vermedi.

Bu sezon toplamda dört penaltı kurtaran Arif Şimşir, Altınordu’nun öz kaynak sisteminden yetişen bir kaleci olarak kulübün gurur kaynağı haline geldi.

Altınordu altyapısının yeni yıldızı

U12 yaş kategorisinden bu yana kırmızı-lacivertli formayı terleten genç file bekçisi, Altınordu’nun uzun yıllardır titizlikle uyguladığı kaleci yetiştirme modelinin son temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor.

Bugüne kadar 15 kez milli formayı giyen Şimşir’in başarısı, kulübün bireysel gelişime dayalı altyapı felsefesinin önemli bir yansıması olarak değerlendirildi.

Altınordu’nun kaleci fabrikası

Altınordu’nun yetiştirdiği kaleciler sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da boy göstermeye devam ediyor. Kulübün altyapısından yetişip Süper Lig ve A Milli Takım’a kadar yükselen isimler arasında şu anda Fransa’nın Lille takımında forma giyen Berke Özer’in yanı sıra Erce Kardeşler, Erhan Erentürk, Ali Emre Yanar, Ozan Can Oruç, Muhammet Taha Tepe, Serhat Öztaşdelen, Mert Furkan Bayram ve Onuralp Çevikkan bulunuyor.

Başkan Özkan’dan 10 milyon TL’lik yatırım

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün geleceğine yönelik önemli bir yatırım kararı aldı. Torbalı’daki tesislerini Türkiye Futbol Federasyonu’na devretmeye hazırlanan, Selçuk Tesisleri’ni Söke 1970’e kiralayan Başkan Özkan, Yeşilyurt Merkez Tesisleri’ne 10 milyon TL tutarında yatırım yapma kararı aldı.

Yeşilyurt sahaları yenileniyor

Yatırım kapsamında Yeşilyurt’taki biri büyük olmak üzere toplam 5 sahaya FIFA onaylı suni çim montajı yapılacak. Altınordu’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeşilyurt Merkez Futbol Okulumuzda bin çocuğumuzun spor yaptığı sahaların zeminlerinin değişimine başladık.

1 büyük saha ve 4 küçük sahada, Nurteks FIFA onaylı 55 mm Iron Grass cinsi sentetik çim ürünleri kullanılıyor. Yatırımın tutarı 10 milyon TL’dir.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmesi amacıyla başlattığımız bu çalışma ile 9.500 metrekarelik sahamız yenilenecek.”

Modern futbol standartlarına uygun altyapı

Çalışmalar tamamlandığında Yeşilyurt sahalarının yılın her döneminde yüksek performansla kullanılabileceği belirtildi.

Yeni zeminle birlikte hem elit takımların hem de futbol okulu öğrencilerinin daha güvenli, dayanıklı ve kaliteli bir oyun alanına sahip olacağı ifade edildi.