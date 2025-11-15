2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda mücadele eden Ümit Milli Takım, dördüncü maçında İstanbul’da Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Ukrayna’yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın da kontrollü oyun tercih etmesiyle 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Emirhan İlkhan sahneye çıktı

İkinci yarıda rakip kalede daha fazla baskı kuran ay-yıldızlılar, aradığı golü 73. dakikada Emirhan İlkhan ile buldu. Genç futbolcunun ceza sahası içinden yaptığı vuruş ağlarla buluşarak Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan milliler, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Türkiye puanını 8’e yükseltti

Bu önemli galibiyetle Ümit Milli Takım, gruptaki puanını 8’e çıkardı. Mücadeleye mağlup ayrılan Ukrayna ise 4 puanda kaldı. Milliler, grubun üst sıraları için yarışını kararlılıkla sürdürüyor.