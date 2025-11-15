Fenerbahçe, kulübün Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı olarak görev yapan Tahir Karapınar ile yolların ayrıldığını resmi bir açıklamayla duyurdu. Uzun yıllardır sarı-lacivertli yapıya hizmet eden Karapınar, genç oyuncuların gelişiminde önemli role sahipti.

Kulüpten teşekkür mesajı

Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yetiştirici kimliği ile birlikte Fenerbahçemizin ve ülkemizin değerlerine bağlı nesillerin gelişimi konusunda hizmet eden, Kulübümüzün Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar'a sevgi ve teşekkürlerimizle veda ediyoruz.

Fenerbahçe Futbol Akademimize yapmış olduğu sayısız katkı ve çalışmalardan ötürü kendisine teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarı ve mutluluk dileriz.”

Genç oyuncuların yetişmesinde önemli katkılar sağladı

Türk futbolunda altyapı ve oyuncu gelişimi denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Karapınar, Fenerbahçe’de birçok futbolcunun yetişme sürecine katkıda bulundu. Kulüp içinde saygıyla anılan isim, hem saha içi hem de saha dışındaki mentorluğu ile geniş bir etki bıraktı.

Veda sonrası yeni yolculuk merak konusu

Karapınar'ın ayrılığının ardından kariyerinde nasıl bir yol izleyeceği şimdilik bilinmezliğini koruyor. Ancak Türk futbolundaki tecrübesi göz önüne alındığında farklı kulüplerden teklif alması sürpriz olmayacak.