İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan isimler arasında yer alan eski milli futbolcu Ümit Karan’ın Adli Tıp Kurumu’nda yapılan test sonuçları ortaya çıktı.

23 kişi gözaltına alındı, 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından aralarında Ümit Karan’ın da bulunduğu 13 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Tıp’ta saç ve kan örneği alındı

Soruşturma sürecinde tutuklu şüphelilerden Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri alındı. İncelemeler kapsamında Ümit Karan’ın biyolojik örnekleri üzerinde de detaylı analiz yapıldı.

Kokain testi pozitif çıktı

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler sonucunda, Ümit Karan’ın hem kanında hem de saç örneğinde “kokain” maddesinin pozitif çıktığı öğrenildi. Elde edilen test sonuçlarının dosyaya girdiği ve soruşturmanın bu doğrultuda sürdürüldüğü belirtildi.