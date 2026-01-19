Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana gelmişti.

İddiaya göre, bir kafeden çıkan iki grup arasında “yan bakma” gerekçesiyle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüştü.

Sustalı bıçakla yaralandı

Yaşanan arbede sırasında Atlas Çağlayan (16), E.Ç. (15) tarafından “sustalı” olarak tabir edilen bıçakla yaralanmıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çağlayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayetin ardından tehdit ve provokatif paylaşımlar

Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medya üzerinden annenin hedef alındığı tehdit içerikli ve provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmişti. Bunun üzerine güvenlik güçleri harekete geçmişti.

6 şüpheli gözaltına alındı

Yürütülen soruşturma kapsamında, provokatif paylaşımlarla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3’ü Güvenlik Şube Müdürlüğü, 3’ü ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan diğer 3 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Olayla ilgili hem cinayet hem de sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar yönünden soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.