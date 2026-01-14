İstanbul'da başlatılan ve her geçen gün genişleyen uyuşturucu operasyonunda önceki günlerde Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu ve Rabia Karaca gibi isimlerin ardından şimdi de Ümit Karan soruşturma kapsamına alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan operasyonla gözaltına alınan eski futbolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

Ümit Karan kimdir?

Ümit Karan, 1 Ekim 1976'da Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden biri olan Karan, profesyonel kariyerine Gençlerbirliği'nde başladı. Ankara temsilcisinde gösterdiği parlak performansla dikkat çeken futbolcu, Türkiye'nin önde gelen kulüplerinin radarına girdi.

2001 yılında Galatasaray'a transfer olan Karan, sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde zirveyi yaşadı. Galatasaray'da kazandığı şampiyonluklar ve özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı kritik gollerle taraftarın gönlünde taht kurdu. Güçlü fiziği, estetik rovaşataları ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Karan, sarı-kırmızılı formayı onurla taşıdı.

Futbol kariyeri nasıl geçti?

Ümit Karan, Galatasaray'daki başarılı döneminin ardından kariyerine Ankaragücü ve Eskişehirspor gibi kulüplerde devam etti. Milli takım forması da giyen başarılı golcü, A Milli Takım'da önemli maçlarda forma şansı buldu.

Aktif futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük ve spor yorumculuğu yapan Karan, futbolun içinde kalmaya devam etti. Çeşitli takımlarda teknik adam olarak görev alan eski futbolcu, tecrübelerini genç kuşaklara aktardı.

Uyuşturucu soruşturması neden başlatıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, ünlülere yönelik uyuşturucu kullanımı ve ticareti iddialarını kapsıyor. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan isimlerin ifadeleri, yeni gözaltıların yolunu açtı.

Rabia Karaca'nın ifadesinde Oktay Kaynarca'ya uyuşturucu partilerinde kadın hediye edildiği iddiası yer almıştı. Emel Müftüoğlu ise kumar ve fuhuş suçlamalarını reddetmişti. Ümit Karan'ın bu soruşturmadaki konumu ve suçlamalar henüz netleşmedi. Eski futbolcunun ifadesi alındıktan sonra durum daha net anlaşılacak.