Sosyal medyada beyaz kar örtüsü üzerinde sıkça paylaşılan büyüleyici kuş görüntüleri, vatandaşların arama motorlarına yönelmesine neden oldu. Özellikle 'kar kirazı gerçek mi' ve 'kar kirazı kuşu doğada var mı' sorguları günün en çok merak edilen konuları arasına girdi. Bu eşsiz görüntülerin bir dijital kurgu mu yoksa gerçek bir doğa harikası mı olduğu sorusunun yanıtı nihayet netleşti. Aslında bu isimle anılan canlı, soğuk iklimlerin dayanıklı türlerinden biri olan ve zorlu hava şartlarına meydan okuyan Kar Kiraz Kuşu'ndan başkası değil.

KAR KİRAZ KUŞU GERÇEK Mİ, ÖZELLİKLERİ NELER?

Bilimsel adıyla Plectrophenax nivalis olarak bilinen kar kiraz kuşu, kiraz kuşugiller familyasına ait, doğada tamamen gerçek ve oldukça dayanıklı bir kuş türüdür. Soğuk iklimlere kusursuz bir uyum sağlayan bu tür, Türkiye'de 'alaca kiraz kuşu', 'alaca çinte' veya 'kar çintesi' isimleriyle de biliniyor. Serçe boyutlarında, ortalama 16-17 santimetre uzunluğa ve 26-40 gram ağırlığa sahip olan bu kuşların görünümü yaşlarına ve cinsiyetlerine göre farklılık gösteriyor. Yetişkin erkekler siyah ve beyaz tüylerin oluşturduğu keskin kontrastla dikkat çekerken, dişiler ve henüz beyaz tüyleri tam gelişmemiş genç bireyler daha çok kahverengiye çalan tonlara sahip oluyor.

KAR KİRAZI KUŞU NE YER, NASIL BESLENİR?

Zorlu kış şartlarında hayatta kalmayı başaran kar kiraz kuşları, beslenme konusunda oldukça esnek bir yapı sergiliyor. Tundra ve geniş açık alanlarda besin arayan bu tür, ağırlıklı olarak küçük tohumları tüketiyor. Kış aylarında beyaz örtünün üzerinde veya açık toprak bölgelerinde tohum ararken sıkça görüntülenen bu kuşlar, özellikle üreme dönemlerinde artan protein ihtiyaçlarını karşılamak için menülerine böcekleri ve küçük omurgasız canlıları da ekliyor.

YAŞAM ALANLARI VE GÖÇ YOLLARI NERESİ?

Kuzeyin bu sevimli sakinleri, üreme dönemi geldiğinde İskoçya, İzlanda ve Norveç gibi Kuzey Avrupa'nın soğuk tundra bölgelerini tercih ediyor. Ancak çetin kış aylarının gelmesiyle birlikte daha ılıman coğrafyalara doğru uzun bir göç yolculuğuna çıkıyorlar. Almanya, Fransa, Polonya ve İsveç gibi ülkelerde kışlayan kar kiraz kuşları, Türkiye'ye de 'kış ziyaretçisi' olarak uğruyor. Şanslı doğa gözlemcileri, kış aylarında Türkiye'nin açık arazilerinde bu eşsiz türle karşılaşabiliyor.