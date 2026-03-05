Son Mühür / Erkan Doğan - Karşıyaka Belediyesi ile pazarcı esnafı arasında gerginliğe neden olan Bostanlı Tekstil Günleri pazarı ile ilgili Başkan Yıldız Ünsal’ın geri adım atmayacağı ve gereken tüm izinlerin alındığı bildirildi.

Karşıyaka Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi bugün Bostanlı Kapalı Pazaryeri’nde ‘Bostanlı Tekstil Günleri’ pazarının kurulacağını ve başvuruların 9-10-11 Mart tarihlerinde belediye bünyesindeki Kent A.Ş.’ye yapılacağını duyurdu. Kararı pazarcılar esnafı sert tepki gösterirken, tartışma Karşıyaka Belediyesi Meclis toplantısının mart ayı ikinci oturumuna da yansıdı.

“Ünsal ve Tugay arasındaki gerginliğin ilçemize hiçbir faydası olmaz”

AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal, son günlerde medyaya yansıyan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay arasındaki gerginlik hakkında konuştu. Kentin karşılıklı saygı ve ortak akılla yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Ünal, “Sayın Ünsal’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’a yönelik oldukça sert ifadeler kullandığını gördük. ‘Enkaz devraldık’ söylemleri siyasetin içinde olabilir. Karşıyaka Büyükşehir Belediyesi arasındaki gerilim en çok vatandaşın hizmeti etkiler. Bizler Karşıyakalıya hizmet için bulunuyoruz. Sayın Başkan tartışmaların ilçeye hiçbir fayda sağladığını ifade etmek istiyorum” dedi. Ünal, Bostanlı Pazaryerinde kurulması planlanan Tekstil Günleri hakkında bilgilendirilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Bostanlı Tekstil Günleri çalışmasını KENT A.Ş. şeffaf bir şekilde yürütecek

Tartışmalara konu olan Tekstil Günleri etkinliği hakkında bilgi veren Meclis Başkan Vekili Burak Ali Durak, “Pazar yerinin kullanımı Karşıyaka Belediyesine aittir. Bu organizasyon cumartesi günleri, şeffaf olarak KENT. A.Ş. tarafından yapılacak Başkanımız gerekli prosedürleri de sağladı” dedi.