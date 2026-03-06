Son Mühür- Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmişti.
İzmir’den Silivri’ye Transfer
Çalık, soruşturma kapsamında alınan karar doğrultusunda yeniden Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Yetkililer, transfer işleminin güvenlik prosedürleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.
