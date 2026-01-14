Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peş peşe gözaltı haberleri gelmeye devam ederken, bir gözaltı haberi de spor camiasından geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘yasaklı madde’ soruşturması kapsamında eski Milli Futbolcu Ümit Karan'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ümit Karan'ın işlemlerin tamamlanması amacıyla emniyete götürüldüğü ve yarın adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

Ümit Karan kimdir?

1 Ekim 1976 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Ümit Karan, Türkiye'deki profesyonel kariyerine Gençlerbirliği formasıyla başlamıştır. Göstermiş olduğu etkili performansın ardından Karan, 2001 yılında Galatasaray'a transfer olmuştur. Ümit Karan, sarı kırmızılı forma altında birçok başarıya ve kupaya uzanmıştır.