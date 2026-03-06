Türkiye’nin milli güvenliğini ve toplumsal huzurunu dijital mecralar üzerinden hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletin ilgili birimleri düğmeye bastı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, özellikle bölgedeki kritik gelişmelerin ardından ivme kazanan sistematik manipülasyon girişimlerine karşı kapsamlı bir operasyon yürütüldüğünü açıkladı. Yapılan teknik incelemeler ve hukuki değerlendirmeler sonucunda, iç cepheyi sarsmayı amaçlayan provokatif içeriklerin odağındaki 41 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilirken, suç unsuru barındıran 75 ayrı paylaşım ise dijital platformlardan tamamen temizlendi.

Bölgesel gerilim üzerinden psikolojik harekat girişimi

İletişim Başkanı Duran’ın resmi kanallar aracılığıyla paylaştığı bilgilere göre, özellikle İran eksenli saldırıların başladığı andan itibaren sanal dünyada Türkiye'yi doğrudan hedef alan yoğun bir psikolojik harekat süreci tespit edildi. Bazı hesapların, doğruluğu teyit edilmemiş ve spekülatif veriler üzerinden toplumsal refleksleri manipüle etmeye çalıştığı gözlemlendi. Bu hesapların temel stratejisinin, halk nezdinde korku, panik ve güvensizlik iklimi oluşturarak milli dayanışma ruhunu zayıflatmak olduğu vurgulandı. Devletin tüm kurumlarının bu siber tehditlere karşı ilk dakikadan itibaren teyakkuzda olduğu ve manipülasyon girişimlerinin kararlılıkla boşa çıkarıldığı ifade edildi.

Kurumlar arası eşgüdümlü mücadele ve hukuki süreç

Söz konusu dezenformasyon dalgasına karşı yürütülen operasyonel süreç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda geniş bir paydaş ağıyla gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortaklaşa yürüttüğü titiz çalışmalar, X, Facebook ve Instagram gibi dev platformlardaki suç odaklarını tek tek belirledi. Yalnızca erişim engeliyle yetinilmeyen süreçte, tespit edilen hesaplar ve inceleme aşamasındaki diğer mecralar hakkında geniş kapsamlı adli süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

Kamu Düzeni ve iç cephe hassasiyeti ön planda

Açıklamasında "iç cephe" vurgusu yapan Burhanettin Duran, dijital mecraların birer dezenformasyon silahına dönüştürülmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Toplumsal huzuru bozmaya yeltenen, kamu düzenini sarsan ve milli güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan her türlü dijital içerik üreticisine karşı hukuki müeyyidelerin en sert şekilde uygulanacağı belirtildi. Devletin ilgili birimlerinin, siber dünyadaki algı operasyonlarını anlık olarak takip etmeye devam edeceği ve halkın doğru bilgiye ulaşması noktasında şeffaf bilgilendirme sürecinin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.