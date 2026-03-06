Son Mühür/ Beste Temel- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere ve belediye başkanlarına yönelik hukuki süreçlere dair sert açıklamalarda bulundu. Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer’e konuşan Erkol, Türkiye genelinde başlatılan dayanışma hareketinin rotasını ve partinin yol haritasını paylaştı.

"Bu bir siyasi operasyondur, kazanacağız"

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen basın açıklamalarının ardından konuşan Ümit Erkol, cezaevinde bulunan belediye başkanlarının durumunu "siyasi bir operasyon" olarak nitelendirdi. Erkol, CHP örgütlerinin ve Türkiye İttifakı bileşenlerinin tek vücut olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Belediye başkanlarımızın siyasi operasyonlar sonucu orada olduğunun farkındayız. Onlar içeride, biz dışarıda kesintisiz olarak mücadelemize devam ediyoruz. Bu haksızlık ve adaletsizlik son bulacak."

Silivri’de büyük buluşma: 9 Mart Pazartesi

Hukuki süreçleri yakından takip ettiklerini belirten Erkol, 9 Mart Pazartesi günü için büyük bir hazırlık içerisinde olduklarını müjdeledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla gerçekleşecek olan programda, 81 il başkanının tam kadro Silivri’de olacağını belirten Erkol, "Türkiye artık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı için geri sayıma geçmiştir. Bunu önlemeye AK Parti’nin gücü yetmeyecektir," dedi.

İBB davası için "Koordinasyon merkezi" kuruluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası sürecine ilişkin partisinin stratejisini de açıklayan Erkol, davanın uzun soluklu olma ihtimaline karşı profesyonel bir yapı kurulduğunu belirtti. İstanbul merkezli bir komisyonun tüm Türkiye’deki dayanışma taleplerini koordine edeceğini söyleyen Erkol, sürecin detaylarını şu sözlerle aktardı:

Türkiye’nin dört bir yanından gelen örgütler ve hukukçular Silivri’de bir araya gelecek.

Talepleri yönetmek ve lojistik birliği sağlamak adına İstanbul merkezli bir merkez komitesi görev yapacak.

İddiaların mesnetsiz olduğunun hukuki ve siyasi yollarla halka anlatılması sağlanacak.

"Türkiye'nin kabi Silivri'de aacak"

Röportajın sonunda kararlılık mesajı veren Erkol, 9 Mart’taki buluşmanın bir dönüm noktası olacağını ifade etti. Genel Başkan Özgür Özel’in ilk gün sahada olacağını teyit eden Erkol, CHP’nin bu yürüyüşü "zaferle taçlandıracağını" belirterek sözlerini noktaladı.

