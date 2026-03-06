Son Mühür- Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) eski Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve eski Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalar nedeniyle yargılandıkları davada önemli bir karar çıktı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü duruşmasında mahkeme, suçlamaların bir kısmını reddetti.

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan beraat

Mahkeme, Turan ve Aras’a yöneltilen “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddiası hakkında “suçun yasal unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle her iki sanığın beraatine hükmetti. Bu karar, dava sürecinde yöneltilen en ciddi suçlamalardan birinin düşmesi anlamına geliyor.

Yanıltıcı bilgi suçlamasında hapis cezası

Öte yandan, mahkeme “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması nedeniyle her iki eski yöneticiyi ayrı ayrı 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak cezanın infazını erteledi.