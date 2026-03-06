Son Mühür- Antalya, bugün sabah saatlerinden itibaren art arda meydana gelen sarsıntılarla sallandı. Kent genelinde hissedilen depremler, bölge sakinlerinde endişeye yol açtı.
Son depremler kaydedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz açıklarında Kaş ilçesine uzak noktalarda iki yeni sarsıntı kaydedildi:
Büyüklük: 3.5 (Mw)
Yer: Akdeniz – Kaş’a 136,14 km mesafede
Tarih ve Saat: 6 Mart 2026, 11:39:02 TSİ
Enlem/Boylam: 35.12167 N / 28.80778 E
Derinlik: 7,99 km
Büyüklük: 3.6 (Mw)
Yer: Akdeniz – Kaş’a 135,03 km mesafede
Tarih ve Saat: 6 Mart 2026, 11:40:21 TSİ
Enlem/Boylam: 35.08972 N / 28.98333 E
Derinlik: 20,7 km
Kaynak: HABER MERKEZİ