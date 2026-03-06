Son Mühür- Antalya, bugün sabah saatlerinden itibaren art arda meydana gelen sarsıntılarla sallandı. Kent genelinde hissedilen depremler, bölge sakinlerinde endişeye yol açtı.

Son depremler kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz açıklarında Kaş ilçesine uzak noktalarda iki yeni sarsıntı kaydedildi:

Büyüklük: 3.5 (Mw)

Yer: Akdeniz – Kaş’a 136,14 km mesafede

Tarih ve Saat: 6 Mart 2026, 11:39:02 TSİ

Enlem/Boylam: 35.12167 N / 28.80778 E

Derinlik: 7,99 km

Büyüklük: 3.6 (Mw)

Yer: Akdeniz – Kaş’a 135,03 km mesafede

Tarih ve Saat: 6 Mart 2026, 11:40:21 TSİ

Enlem/Boylam: 35.08972 N / 28.98333 E

Derinlik: 20,7 km