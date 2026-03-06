Son Mühür - Ham petrol tek tip bir emtia değildir. Farklı moleküler ağırlıklara sahip hidrokarbonların bir spektrumudur ve belirli bir hamın bileşimi, rafinerilerin aslında satmak istediği ürünlere ne kadar kolay dönüştüğünü belirler: benzin, dizel, jet yakıtı, ısıtma yağı. Bunu yakalayan ölçüm API yerçekimi derecesidir. Daha yüksek API yerçekimi derecesi, daha kısa karbon zincirlerine sahip daha hafif ham anlamına gelir; bu da kırma için daha düşük enerji maliyeti, rafine etmek için daha düşük işlem maliyeti ve prim fiyatlı hafif damıtıkların daha yüksek verimi demektir. Daha düşük API yerçekimi derecesi, daha fazla enerji gerektiren, daha fazla işlem adımı, daha fazla sermaye ekipmanı ve daha düşük değerli kalıntıların daha yüksek payını üreten ağır ham anlamına gelir.

İran Light ham petrolü, 33 ila 36 derece API yerçekimi derecesinde çalışır ve sülfür içeriği %1,36 ile %1,5 arasındadır. Bu, rafineri tatlı noktasıdır. Aşırı işlem maliyetleri olmadan yüksek oranda benzin ve orta damıtıklar vermesi için yeterince hafiftir, ancak karmaşık rafinerilerin işlemeye tasarlandığı ürün yelpazesinin tamamını üretmek için yeterince ağırdır. Bu, petrol mühendislerinin optimal karışım ham olarak adlandırdığı şeydir.

Alternatiflerle karşılaştırma

Venezuela Merey ağır ham petrolü yaklaşık 16 derece API yerçekimi derecesinde çalışır ve sülfür %3 ile %5 arasındadır. Bunu kârlı rafine etmek, bir koklama ünitesi, bir hidrokiriş ve kapsamlı bir desülfürleme treni gerektirir. Ekipman mevcuttur. Ekonomi, Venezuela hamına göre özel olarak inşa edilmiş rafineriler için işler. İran hamının bir ikamesi değildir. Farklı bir ürün olup farklı endüstriyel altyapı gerektirir.

ABD Batı Teksas Intermediate, 39 ila 40 derece API'de çalışır ve sülfür %0,25'in altındadır. Teoride, en temiz ve işlemeye en kolay hamdır. Uygulamada o kadar hafiftir ki, karmaşık bir rafinerinin tam kapasite çalışması için ihtiyaç duyduğu ağır orta damıtıkları vermez. Orta hamlara göre inşa edilmiş Avrupa ve Asya rafinerileri, işlem ünitelerinin gerektirdiği moleküler ağırlık dağılımını elde etmek için onu daha ağır hamlarla karıştırmadan WTI'ya geçemez. WTI, İran orta hamının yerine geçebilecek bir ürün değildir.

İran petrolü ve Hürmüz Boğazı

İran petrolü, hem ABD şeyl hem de Venezuela ağır petrolünün uymadığı yere uyar. Küresel rafinaj sisteminin ortasından, ağır hamlar için koklama altyapısı veya ultra-hafif şeyl için karıştırma işlemleri gerektirmeden akan sıvıdır. Bu moleküler uyum, benzer kalitelerin üzerinde kalıcı bir prim emretmesinin nedenidir. Hindistan rafinerilerinin her yaptırım turunda İran hamı alımlarını sürdürmesinin ve o akışı hareket ettirmek için lojistiği müzakere etmesinin nedeni budur. BAE'nin şimdi sökmeyi düşündüğü Dubai gölge bankacılık ve ticaret ağının ilk etapta var olmasının nedeni budur.

Hürmüz Boğazı sadece petrol taşımaz. Küresel rafinaj sisteminin en verimli şekilde işlemeye inşa edildiği belirli petrol kategorisini taşır. Onu kapatmak sadece arzı azaltmaz. Sistemin en iyi çalıştığı ham kalitesini ortadan kaldırır ve dünyadaki her rafineriyi, ikame olarak bulabildiği ne olursa olsun üzerinde daha az verimli çalışmaya zorlar.

Bu, 82 dolarlık petrol fiyatına gömülü olan primdir. Sadece hacim değil. Moleküler ağırlık.