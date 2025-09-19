Son Mühür/ Begüm Mol- Foça, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören MW Phokaia Yelken Şenliği’nin bu yıl uluslararası katılımla gerçekleşecek ikinci buluşması için gün sayıyor.

27-28 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak şenlik, Yunanistan’ın Midilli Adası ve Sakız’dan gelecek yelkencilerle daha da renkli bir hale gelecek.

7 aylık hazırlık süreci tamamlandı

İlk şenliğin ardından başlatılan 7 aylık hazırlık çalışmalarının sonuna gelindi. MW Phokaia Beach Resort’ta gerçekleştirilen son toplantıda, organizasyon ve etkinlik komiteleri programın detaylarını netleştirdi.

Toplantıya; Foça Kaymakamı ve Etkinlik Komitesi Başkanı İhsan Emre Aydın, ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Akif Sezer, Foça Emniyet Müdürü Aydın Üncü, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Arıkan, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Sezai Keçeli ve birçok davetli katıldı. Midilli Açık Deniz Yelken Kulübü yetkilisi Marianna Douka da toplantıya çevrim içi bağlandı.

Kuzey Ege’nin marka değeri artıyor

ETİK Başkanı Mehmet İşler, şenliğin yalnızca spor değil, aynı zamanda bölge turizmi için de büyük katkı sağlayacağını vurguladı:

“Çeşme ile Çanakkale arasında yelkencilik potansiyeli çok yüksek ancak yeterince değerlendirilmiyor. Bu şenlikle Kuzey Ege’yi yelkencilerle buluşturuyoruz. Midilli’den 10, Sakız’dan 4 tekneyle toplam 80’e yakın Yunanlı yelkenci bu yıl bizimle olacak.”

İşler, ayrıca Ayhan Sicimoğlu’nun festivalde hem sanatçı hem de yelkenci olarak yer alacağını, gelecek yıl ise tanınmış bir komedi sanatçısının da deniz yoluyla festivale katılacağını duyurdu.

Organizasyon her yıl büyüyor

Organizasyon Komitesi Başkanı Dr. Akif Sezer, etkinliğin her yıl yenilendiğini belirterek, Foça limanında yatların konaklamasıyla unutulmaz karelerin oluşacağını söyledi.

Sezer, “Midilli ve Sakız’dan gelen yelkenciler bu yıl çok daha renkli bir atmosfer yaratacak. Hedefimiz, Rus yelkencilerin de bu organizasyona ilgisini çekmek” dedi.

“Deniz medeniyetleri yakınlaştırıyor”

Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, denizin dostluk ve barışın sembolü olduğuna dikkat çekti: “Deniz, medeniyetleri birbirine yaklaştıran en güçlü faktörlerden biridir.

Bu şenlik sadece Foça’nın tanıtımına değil, uluslararası dostluklara da katkı sunuyor. Çevreye zarar vermeden, doğanın sunduğu rüzgarı kullanarak hem turizmi hem de sporu geliştirmeliyiz.”

Konser, plaket töreni ve görsel şölen

Şenliğin programında; Foça rotasında yelken gösterileri, liman içi seyirler, plaket törenleri ve Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseriyle taçlanacak gala gecesi bulunuyor. Katılımcılar, iki gün boyunca sporun ve eğlencenin iç içe geçtiği unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Foça, 27 Eylül’de deniz tutkunlarını bekliyor

Toplantı, katılımcıların önerileri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Yetkililer, Foça’nın MW Phokaia 2. Uluslararası Yelken Şenliği’ne her yönüyle hazır olduğunu açıkladı. Tüm yelken ve deniz severler 27-28 Eylül’de Foça’da gerçekleşecek bu görsel şölene davet edildi.