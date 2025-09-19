Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan ve kamuoyunda “kooperatif davası” olarak bilinen davada, aralarında Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu toplam 65 sanık hakkında yargılama yapılıyor. Duruşmanın saat 09.30’da başlaması planlandı ancak kimlik kontrollerindeki yoğunluk nedeniyle gecikmeli olarak başlayacak.

CHP Genel Başkanı da salonda

CHP lideri Özgür Özel, dava kapsamında tutuklu bulunan Tunç Soyer’e destek olmak için sabah saatlerinde Aliağa Cezaevi yerleşkesine geldi.

Telefon yasağı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda duruşmaya hiçbir şekilde cep telefonu sokulmasına izin verilmedi. Bu karar, hem basın mensupları hem de izleyiciler için sıkı şekilde uygulandı ve girişlerde yoğun güvenlik kontrolleri yapıldı.