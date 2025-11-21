Son Mühür/ Osman Günden - İngiltere merkezli saygın sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), “Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2026” sonuçlarını açıkladı. Bu yıl 94 ülkeden 911 üniversitenin değerlendirildiği listede Türkiye’den 82 üniversite yer aldı. Rapora göre Ege Üniversitesi, dünya sıralamasında 167’nci sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti. Üniversite, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında sekizinci sıraya yerleşti.

Girdiler ve süreç kategorisinde türkiye ikinciliği

Ege Üniversitesi, THE metodolojisinde yer alan Girdiler ve Süreç kategorilerinde aldığı yüksek puanlarla Türkiye devlet üniversiteleri arasında ikinci oldu. Bu başlıklarda üniversitelerin disiplinlerarası çalışmalara ayırdığı kaynaklar, araştırma merkezleri, laboratuvar altyapısı ve akademik-idari destek yapıları değerlendiriliyor.

Rektör Budak: “Yükselişimiz kararlılık ve emekle geliyor”

Sıralamayı değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, elde edilen başarının üniversitenin uluslararası alandaki yükselişini gösterdiğini belirterek şöyle konuştu: “Tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı araştırma üniversitemizin uluslararası platformda yükselişi devam ediyor. THE sıralamasında dünyada 167’nci, Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında sekizinci sırada yer almak bizleri gururlandırdı. Girdiler ve Süreç kategorilerinde Türkiye ikincisi olmamız, bilimsel altyapımıza yaptığımız yatırımların karşılığını gösteriyor.”

Prof. Dr. Budak, hedeflerinin başarıyı daha ileri taşımak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Yüzyılı’nı bilim yüzyılı yapmak için çalışıyoruz. Elde edilen sonuçların uluslararası raporlara yansıması motivasyonumuzu artırıyor. Bu başarı tüm mensuplarımızın emeğidir. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

Disiplinlerarası Bilim Sıralaması nedir?

Disiplinlerarası Bilim Sıralaması, üniversitelerin birden fazla bilim alanını bir araya getiren araştırmalardaki performansını ölçüyor. THE’nin metodolojisi üç ana başlık altında değerlendiriliyor:

Girdiler: Disiplinlerarası araştırmalara ayrılan fonlar ve endüstri destekleri.

Süreç: Araştırma ortamı, merkezler, laboratuvarlar, destek yapıları ve akademik yükselme kriterleri.

Çıktılar: Disiplinlerarası yayın sayısı, bu yayınlara yapılan atıflar ve araştırmacı anketlerindeki kurum değerlendirmeleri.