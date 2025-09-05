Son Mühür- “İnsanlığın Ortak Hikayesi” sloganıyla yoluna devam eden Uluslararası Mitoloji Film Festivali, 22 Eylül’de İzmir’de başlayacak.

Konak Pier AVM, Fransız Kültür Merkezi ve İtalyan Kültür Merkezi’nde üç gün boyunca etkinlikler yapılacak. Ardından festival sırasıyla Aydın (Efeler, Tralles Antik Kenti), Manisa, İstanbul (Beyoğlu Sineması, Rami Kütüphanesi) ve Çanakkale’ye taşınacak. Final gösterimleri Troya Antik Kenti ve Tevfikiye Köyü’nde gerçekleşecek.

Geniş kapsamlı kültürel içerik

Festival programı; uluslararası film gösterimleri, kısa film ve dijital oyun yarışmaları, paneller, söyleşiler ve özel ödül törenlerinden oluşuyor.

Tüm etkinlikler ücretsiz olarak takip edilebilecek. Mitolojiyi çağdaş sanatlarla buluşturan disiplinler arası yaklaşım, festivalin en dikkat çeken yönlerinden biri olacak.

Ülgen ve Mergen ödülleri sahiplerini bulacak

Festival kapsamında bu yıl da iki önemli ödül verilecek. Sinema dünyasına etik ve estetik katkılarıyla öne çıkan bir isme Ülgen Ödülü, akademik üretimleriyle bilgelik ve anlatı derinliği sunan bir isme ise Mergen Ödülü takdim edilecek. Türk mitolojisinden ilhamla adlandırılan bu ödüller, festivalin kültürel referans noktası niteliğinde.

Kısa film yarışması: “Mitoloji ve Kadın”

Festivalin kısa film bölümünde bu yıl “Mitoloji ve Kadın” teması ön plana çıkıyor. 2022 sonrası çekilen, 20 dakikayı aşmayan kurmaca kısa filmler yarışmada değerlendirilecek.

Kadın kahramanların, tanrıçaların ve mitolojik figürlerin öne çıkarılacağı bu seçkide, Prof. Dr. Alev Parsa başkanlığındaki jüri 10 filmi belirleyecek. Kazanan yapımlar festival süresince seyirciyle buluşacak.

Dijital oyun yarışması ilk kez düzenlenecek

Festivalin en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise Dijital Oyun Yarışması olacak. LUGAL Games iş birliğiyle gerçekleştirilecek yarışma, Anadolu’nun mitolojik mirasını modern teknolojilerle buluşturmayı hedefliyor.

Mobil ve PC platformları için geliştirilen projeler arasından seçilecek oyun, para ödülünün yanı sıra profesyonel mentörlük ve uluslararası yatırım desteği kazanacak.

Mitoloji üzerine kolektif kitap

Festival kapsamında ayrıca editörlüğünü Yankı Enki’nin üstlendiği bir kolektif kitap yayımlanacak. Hitit ve Sümer mitolojileri, Dede Korkut anlatıları, kadın arketipleri, Afrodit kültü ve sinemadaki mitolojik temsillerin işlendiği kitapta, Prof. Dr. Akın Ersoy, Prof. Dr. Metin Ekici, Özlem Ertan ve Prof. Dr. Yasemin Polat gibi akademisyenler yer alıyor.

Uluslararası katılım

Festival bu yıl da birçok uluslararası kültür kurumunun desteğiyle güçleniyor. Fransız Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, İsveç Konsolosluğu ve İtalyan Kültür Merkezi’nin katkılarıyla yapılacak özel gösterimlerde Undine, Gunnar Hedes Saga, Dağ, Balina’nın Bilgisi ve HisTory gibi yapımlar izleyiciyle buluşacak.

Festival takvimi

22–24 Eylül: İzmir

25 Eylül: Aydın

26 Eylül: Manisa

27–28 Eylül: İstanbul

29–30 Eylül: Çanakkale Troya