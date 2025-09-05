İzmir’in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü’nde sürdürülen kazılarda, Erken Tunç Çağı’na tarihlenen özel eşya saklama kapları ve dinsel ritüel kapları bulundu. Buluntular, dönemin çanak çömlek geleneklerine ışık tutuyor.

5 bin yıllık izler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi’nin desteğiyle yürütülen Yeşilova ve Yassıtepe Höyükleri kazılarında yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Önceki yıllarda 8 bin 500 yıl öncesine dayanan yerleşim izlerinin bulunduğu alanda bu yıl, 5 bin yıl öncesine ait yaklaşık 60 kap ve parçası ortaya çıkarıldı. Kaplar arasında kadınların kullandığı düşünülen bezemeli kutular ve dini ritüel kapları da yer alıyor.

“Çok iyi çanak çömlek gelenekleri var”

Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Yassıtepe’nin İzmir’in ilk kent yerleşim alanı ve ilk kale yerleşimi olduğunu vurgulayarak, “Buluntular, Erken Tunç Çağı’na ait önemli bilgiler kazandırdı. Çok iyi çanak çömlek gelenekleri var. Depolama ve kullanım için özenle yapılmış kapların yanı sıra ilk kez bu boyutta ve şekilde gördüğümüz ritüel kabı ve bezemeli kutu gibi özgün eserler bulduk” dedi.

En dikkat çeken eser: ritüel kabı

Doç. Dr. Derin, testilerden maşrapa tarzı kaplara kadar çeşitli formların bulunduğunu belirterek, “Gaga ağızlı, ördek formunda testiler sıvı kapları olarak öne çıkıyor. En dikkat çekici buluntu ise iki ayrı kabın birleştirilmesiyle yapılmış ritüel kabı. Kadın ve erkeği temsil ettiği düşünülen bu kap, törenlerde özel sıvılar dökmek için şekillendirilmiş. Üzerindeki desenlerin içi beyaz boya ile doldurulmuş ve dönemin tekstil izlerini de yansıtıyor” diye konuştu.