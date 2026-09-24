UEFA Uluslar Ligi maçları şifresiz yayın müjdesiyle milyonlarca taraftarı ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Heyecan dorukta. Karşılaşmalar hiçbir abonelik ücreti olmadan açık kanallardan ekrana geliyor.

A Milli Takım açılış haftasında dev bir sınav verecek. Ay yıldızlılar Fransa'yı ağırlayarak turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Kocaeli hazır.

Uluslar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi maçları Türkiye'de ATV, A Haber ve A Spor ekranlarından futbolseverlere tamamen şifresiz ve canlı olarak aktarılıyor. Karşılaşmaları izlemek isteyen sporseverlerin herhangi bir platforma üye olması gerekmiyor. Uydu ve karasal yayın üzerinden maçlar rahatlıkla izleniyor. Düdük çalıyor.

Maç programına göre yayınlar kanallar arasında paylaştırılıyor. Büyük maçlar ana kanallardan ekrana taşınırken, diğer mücadeleler tematik spor kanalından futbolseverlerle buluşuyor.

Haftanın canlı maç yayın takvimi ve saatleri

Hafta boyunca Avrupa arenasındaki çekişmeli maçlar akşam saatlerini adeta futbol resitaline dönüştürecek. Ekipler sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Gözler ekranda.

Tarih Karşılaşma Saat Kanal 24 Eylül Perşembe Portekiz - Galler 21.45 A Haber 24 Eylül Perşembe Hollanda - Almanya 21.45 A Spor 25 Eylül Cuma Türkiye - Fransa 21.45 ATV 25 Eylül Cuma İtalya - Belçika 21.45 A Haber 25 Eylül Cuma İsveç - Romanya 21.45 A Spor 26 Eylül Cumartesi Slovenya - İskoçya 16.00 A Spor 26 Eylül Cumartesi Çekya - Hırvatistan 21.45 A Spor 26 Eylül Cumartesi İngiltere - İspanya 21.45 A Haber 27 Eylül Pazar Sırbistan - Hollanda 19.00 A Spor 27 Eylül Pazar Norveç - Portekiz 21.45 A Spor 27 Eylül Pazar Almanya - Yunanistan 21.45 A Haber

Pazar akşamına kadar uzanan fikstürde futbolseverler her gün farklı bir derbi heyecanını televizyon karşısında kesintisiz izleme imkanı bulacak.

A Milli Takım Kocaeli'de Fransa karşısına çıkıyor

Milli takımımız 25 Eylül Cuma akşamı saat 21.45'te Fransa ile kozlarını paylaşacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak kritik randevu ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Tribünler tamamen dolacak.

Teknik heyet tam kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor. Güçlü rakibi devirerek gruba lider başlamak en büyük hedef görülüyor.