Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altınordu, altyapılarda faaliyetlerine devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, ülkemizde çoğu bölgede spor okulu çalışmaları ve lisanslı sporcularıyla dikkat çekiyor. Altınordu, spor kültürünü ve spor felsefesini minik sporculara aşılıyor. İyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu şiarıyla yola çıkan İzmir temsilcisi, Yeşilyurt Merkez Futbol Okulunda Sonbahar-Kış Dönemi başlangıcında sporcu velileriyle kulüp temsilcileri bir araya geldi. İnteraktif ortamda veliler, kulüp eğitmenlerine sorularını iletti.

Altınordu’dan sporcu veli toplantısı

Sporcu Veli Toplantılarında; 2026/27 Sezonu Sonbahar/Kış Dönemi Programımızı, sporcularımızın yaş grupları ve seviyelerine göre oluşturulan yeni antrenman sınıflarını, gelişim süreçlerini ve değerlendirmelerini ele alındı. Toplantılarımızda ayrıca velilerimizin görüş, öneri ve geri bildirimlerini dinleyerek sporcularımızın gelişimine yönelik süreçlerimizi birlikte değerlendirdik. Toplantıda Yeşilyurt Merkez Futbol Okulu ve Altınordu- Gümüşordu Takımları Teknik Direktör Kural Altıntaş, Yeşilyurt Merkez Futbol Okulu İdari İşler Direktörü Cenge Ateş ve AO Mağaza personeli İlayda Kazancı yer aldı.