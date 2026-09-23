Son Mühür/Hüseyin Demir 20. Akdeniz Oyunları’nda büyük heyecan sona erdi. Organizasyona İzmirli sporcular damga vurdu. Akdeniz Oyunları’nda gururumuz olan İzmirli sporcularımız rüzgar gibi esti. İzmir ili olarak 34 sporcu ile katıldığımız organizasyonda, 11 sporcumuz 4 farklı branşta tam 15 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı. İzmirli sporcular başarından başarıya koşarken Gençlik ve Spor İl Müdürü, başarıları sporcuları tebrik etti.

İzmirli sporcular Murat Eskici’yi ziyaret etti!

İl Müdürü Murat Eskici, elde ettikleri başarılı dereceler dolayısıyla sporcularımızı tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü, “İzmir’imizin gururu olan sporcularımızı ve emek veren tüm antrenörlerimizi kutluyoruz. Bütün sporcularımızı tebrik ederiz” dedi. Sporcular ile Murat Eskici hatıra fotoğrafı çekildi.

İzmir’den altın madalya alan sporcular:

Simay Özçiftçi-Atletizm

Kubilay Ençü-Atletizm

İsmail Nezir-Atletizm

Mehmet Ayberk Koşak-Cimnastik

Altan Doğan-Cimnastik

Mert Efe Kılıçer-Cimnastik

İzmir’den gümüş madalya alan sporcu:

Batuhan Altuntaş-Atletizm