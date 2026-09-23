2026 Ballon d'Or ödül töreni için belirlenen aday listesi France Football ile UEFA ortaklığıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Yeşil sahaların tecrübeli ustaları ile genç kuşak yetenekleri aynı listede buluştu. Listede Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan ve uluslararası turnuvalarda kupa kaldıran yıldızların ağırlığı hemen hissediliyor.

Ödülün son sahibi Fransız hücumcu Ousmane Dembele bir kez daha adaylar arasında boy gösterirken, yeni neslin temsilcileri ile efsaneler arasındaki çekişme şimdiden alevlendi. Futbol otoriteleri kazananı tahmin etmekte zorlanıyor. Nefesler tutuldu.

2026 Ballon d'Or töreni ne zaman ve nerede yapılacak?

2026 Ballon d'Or ödül töreni 26 Ekim 2026 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek. Tarihte 70. defa takdim edilecek Altın Top heyecanı, dünyanın dört bir yanından gelen futbol efsanelerini Londra'daki salonda bir araya getirecek. Gecede kadınlar kategorisi ve yılın en iyi genç oyuncusu gibi unvanlar da sahiplerini bulacak.

Organizasyon Bilgisi Detaylar Tören Tarihi 26 Ekim 2026 Ev Sahibi Şehir Londra / İngiltere Düzenleyen Kurumlar France Football ve UEFA Ödül Edisyonu 70. Altın Top Töreni Aday Futbolcu Sayısı 30 Erkek Oyuncu

Törenin Londra'ya taşınması ada basınında geniş yankı buldu. Organizatörler gecenin kusursuz geçmesi için hazırlıklarını hızlandırırken canlı yayın hakları dünya genelinde onlarca televizyon kanalına dağıtıldı. Büyük şölene sayılı günler kaldı.

Aday listesindeki yıldızlar ve öne çıkan isimler

Açıklanan 30 kişilik listede Real Madrid forması giyen Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi dünya yıldızları ilk sıralarda göze çarpıyor. Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland ile Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal da Altın Top yarışında güçlü kozlarıyla boy gösteriyor.

Kariyerinin son baharını yaşayan Arjantinli efsane Lionel Messi listedeki yerini korurken; Harry Kane, Lautaro Martinez, Rodri ve Bruno Fernandes gibi tecrübeli isimler de zorlu rekabette şans arıyor. Bayern Münih ve Paris Saint-Germain kadrosundan çok sayıda futbolcu seçici kuruldan tam not aldı.

France Football tarafından 8 Eylül 2026 tarihinde resmi olarak ilan edilen 2026 Erkekler Ballon d'Or ödülünün 30 kişilik tam aday listesi:

# Futbolcu Kulüp Ülke 1 Jude Bellingham Real Madrid İngiltere 2 Pau Cubarsí FC Barcelona İspanya 3 Marc Cucurella Chelsea İspanya 4 Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain Fransa 5 Luis Díaz Bayern Münih Kolombiya 6 Bruno Fernandes Manchester United Portekiz 7 Gabriel Magalhães Arsenal Brezilya 8 Erling Haaland Manchester City Norveç 9 Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Fas 10 Harry Kane Bayern Münih İngiltere 11 Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain Gürcistan 12 Sadio Mané Al-Nassr Senegal 13 Marquinhos Paris Saint-Germain Brezilya 14 Lautaro Martínez Inter Arjantin 15 Kylian Mbappé Real Madrid Fransa 16 Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portekiz 17 Lionel Messi Inter Miami Arjantin 18 João Neves Paris Saint-Germain Portekiz 19 Michael Olise Bayern Münih Fransa 20 Willian Pacho Paris Saint-Germain Ekvador 21 Julián Quiñones Al-Qadsiah Meksika 22 Declan Rice Arsenal İngiltere 23 Rodri Manchester City İspanya 24 Fabián Ruiz Paris Saint-Germain İspanya 25 William Saliba Arsenal Fransa 26 Ferran Torres FC Barcelona İspanya 27 Dayot Upamecano Bayern Münih Fransa 28 Vinícius Júnior Real Madrid Brezilya 29 Vitinha Paris Saint-Germain Portekiz 30 Lamine Yamal FC Barcelona İspanya

Oylama süreci ve ödül kriterleri

Kazanan isim, dünyanın önde gelen futbol ülkelerinden seçilen uzman gazeteciler ve milli takım kaptanlarının vereceği puanlarla belirlenecek. Oylamada futbolcuların bireysel yetenekleri, sahaya koydukları istatistikler ve takımlarıyla kazandıkları kupalar ana kriter sayılacak.

Fair-play ruhu ve sahadaki örnek davranışlar da değerlendirme puanını doğrudan etkileyecek. Tüm oyların toplanmasının ardından 26 Ekim gecesi sahneye çıkacak futbolcu, futbol tarihinin en değerli bireysel kupasını havaya kaldıracak. Heyecan dorukta.