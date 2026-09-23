2026 Ballon d'Or ödül töreni için belirlenen aday listesi France Football ile UEFA ortaklığıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Yeşil sahaların tecrübeli ustaları ile genç kuşak yetenekleri aynı listede buluştu. Listede Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan ve uluslararası turnuvalarda kupa kaldıran yıldızların ağırlığı hemen hissediliyor.
Ödülün son sahibi Fransız hücumcu Ousmane Dembele bir kez daha adaylar arasında boy gösterirken, yeni neslin temsilcileri ile efsaneler arasındaki çekişme şimdiden alevlendi. Futbol otoriteleri kazananı tahmin etmekte zorlanıyor. Nefesler tutuldu.
2026 Ballon d'Or töreni ne zaman ve nerede yapılacak?
2026 Ballon d'Or ödül töreni 26 Ekim 2026 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek. Tarihte 70. defa takdim edilecek Altın Top heyecanı, dünyanın dört bir yanından gelen futbol efsanelerini Londra'daki salonda bir araya getirecek. Gecede kadınlar kategorisi ve yılın en iyi genç oyuncusu gibi unvanlar da sahiplerini bulacak.
|Organizasyon Bilgisi
|Detaylar
|Tören Tarihi
|26 Ekim 2026
|Ev Sahibi Şehir
|Londra / İngiltere
|Düzenleyen Kurumlar
|France Football ve UEFA
|Ödül Edisyonu
|70. Altın Top Töreni
|Aday Futbolcu Sayısı
|30 Erkek Oyuncu
Törenin Londra'ya taşınması ada basınında geniş yankı buldu. Organizatörler gecenin kusursuz geçmesi için hazırlıklarını hızlandırırken canlı yayın hakları dünya genelinde onlarca televizyon kanalına dağıtıldı. Büyük şölene sayılı günler kaldı.
Aday listesindeki yıldızlar ve öne çıkan isimler
Açıklanan 30 kişilik listede Real Madrid forması giyen Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi dünya yıldızları ilk sıralarda göze çarpıyor. Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland ile Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal da Altın Top yarışında güçlü kozlarıyla boy gösteriyor.
Kariyerinin son baharını yaşayan Arjantinli efsane Lionel Messi listedeki yerini korurken; Harry Kane, Lautaro Martinez, Rodri ve Bruno Fernandes gibi tecrübeli isimler de zorlu rekabette şans arıyor. Bayern Münih ve Paris Saint-Germain kadrosundan çok sayıda futbolcu seçici kuruldan tam not aldı.
France Football tarafından 8 Eylül 2026 tarihinde resmi olarak ilan edilen 2026 Erkekler Ballon d'Or ödülünün 30 kişilik tam aday listesi:
|#
|Futbolcu
|Kulüp
|Ülke
|1
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|İngiltere
|2
|Pau Cubarsí
|FC Barcelona
|İspanya
|3
|Marc Cucurella
|Chelsea
|İspanya
|4
|Ousmane Dembélé
|Paris Saint-Germain
|Fransa
|5
|Luis Díaz
|Bayern Münih
|Kolombiya
|6
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|Portekiz
|7
|Gabriel Magalhães
|Arsenal
|Brezilya
|8
|Erling Haaland
|Manchester City
|Norveç
|9
|Achraf Hakimi
|Paris Saint-Germain
|Fas
|10
|Harry Kane
|Bayern Münih
|İngiltere
|11
|Khvicha Kvaratskhelia
|Paris Saint-Germain
|Gürcistan
|12
|Sadio Mané
|Al-Nassr
|Senegal
|13
|Marquinhos
|Paris Saint-Germain
|Brezilya
|14
|Lautaro Martínez
|Inter
|Arjantin
|15
|Kylian Mbappé
|Real Madrid
|Fransa
|16
|Nuno Mendes
|Paris Saint-Germain
|Portekiz
|17
|Lionel Messi
|Inter Miami
|Arjantin
|18
|João Neves
|Paris Saint-Germain
|Portekiz
|19
|Michael Olise
|Bayern Münih
|Fransa
|20
|Willian Pacho
|Paris Saint-Germain
|Ekvador
|21
|Julián Quiñones
|Al-Qadsiah
|Meksika
|22
|Declan Rice
|Arsenal
|İngiltere
|23
|Rodri
|Manchester City
|İspanya
|24
|Fabián Ruiz
|Paris Saint-Germain
|İspanya
|25
|William Saliba
|Arsenal
|Fransa
|26
|Ferran Torres
|FC Barcelona
|İspanya
|27
|Dayot Upamecano
|Bayern Münih
|Fransa
|28
|Vinícius Júnior
|Real Madrid
|Brezilya
|29
|Vitinha
|Paris Saint-Germain
|Portekiz
|30
|Lamine Yamal
|FC Barcelona
|İspanya
Oylama süreci ve ödül kriterleri
Kazanan isim, dünyanın önde gelen futbol ülkelerinden seçilen uzman gazeteciler ve milli takım kaptanlarının vereceği puanlarla belirlenecek. Oylamada futbolcuların bireysel yetenekleri, sahaya koydukları istatistikler ve takımlarıyla kazandıkları kupalar ana kriter sayılacak.
Fair-play ruhu ve sahadaki örnek davranışlar da değerlendirme puanını doğrudan etkileyecek. Tüm oyların toplanmasının ardından 26 Ekim gecesi sahneye çıkacak futbolcu, futbol tarihinin en değerli bireysel kupasını havaya kaldıracak. Heyecan dorukta.