Son Mühür/Hüseyin Demir Aras Kargo Dostluk Turnuvasında büyük heyecan devam ediyor. Turnuvanın ikinci gününde Vakıfbank ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1’lik setle mağlup etti. İkinci günün ikinci karşılaşmasında ise ev sahibi takım Aras Kargo Spor Kulübü, Eczacıbaşı’na 3-0 mağlup oldu. İzmirli voleybolseverler turnuvaya yoğun ilgi ve talep gösterdi.

Yıldızlar karması İzmir’de

Turnuvanın üçüncü gününde Aras Kargo Spor Kulübü ile Beşiktaş saat 16:00’da Alsancak Atatürk Spor Salonunda karşılaşacak. Saat 19.00’da ise beklenen final karşılaşması Eczacıbaşı ile Vakıfbank arasında oynanacak. Dünyanın en iyi voleybolcuları arasında yer alan Tijina Boskovic, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Marina Markova gibi isimler sahne alacak.

İzmir’de voleybol şöleni

İzmir’de voleybol şöleni yaşanırken bugün Aras Kargo Dostluk turnuvasının kazananı belli olacak. Minik ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Ebrar Karakurt’un bugün sahada olması bekleniyor. 4 aydan sonra sahalara geri dönen Karakurt, turnuvanın ilk maçında Beşiktaş karşısında üstün performansıyla göz kamaştırdı.

Voleybolun birleştirici gücü İzmir’de

Aras Kargo Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen yemekte, İzmir temsilcisinin Başkanı Yiğitcan Bozoğlu ve başantrenör Suphi Doğancı ile Aras Kargo Dostluk Turnuvası’na katılım gösteren VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Eczacıbaşı Peron İstanbul Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli ve Beşiktaş JK Başantrenörü Lorenzo Micelli ile bir araya geldi. Milli takım altyapılarda önemli görevlerde bulunan Suphi Doğancı ile A milli takımda büyük başarılara imza atan Guidetti, İzmir’de voleybolun gelişimi için çalışmalar yapmak istediklerini belirtti.

Guidetti ile Suphi Doğancı bir arada!

Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Bozoğlu ve ekibiyle voleybolun birleştirici gücünü İzmir’e taşıdı. Tecrübeli başantrenör Giovanni Guidetti, Suphi Doğancı ve Bregoli, karşılıklı fikir alışverişinde bulunurken geleceğe dair projelerini paylaştı. Aras Kargo Spor Kulübü'nün organize ettiği turnuvanın önümüzdeki senelerde düzenlenmesi bekleniyor.

Aras Kargo’dan voleybolseverlere davet!

Aras Kargo Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sultanlar Ligi’nde Avrupa sahnesine, bu sezon İzmir’de yine hep birlikteyiz! Sen de tribündeki yerini al, sezon boyunca bu büyük heyecanın bir parçası ol” ifadelerine yer verdi. İzmir temsilcisi, 2026-2027 sezonunda tüm voleybolseverleri salona davet ediyor. Aras Kargo Spor Kulübü, yeni sezonda hem Sultanlar Ligi’nde hem Avrupa’da mücadele edecek. İzmir ekibi, her iki kulvarda üst sıraları hedefliyor. Üç sezondur Sultanlar Ligi’nde kalıcı olan Aras Kargo Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunda Avrupa’da şampiyonluk istiyor.