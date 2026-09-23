Son Mühür/Hüseyin Demir Aras Kargo Dostluk Turnuvasının ikinci gününde Dünya ve Avrupa Şampiyonu Vakıfbank Spor Kulübü ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. İzmirli voleybolseverler turnuvaya yoğun ilgi ve talep gösterdi. Vakıfbank, siyah-beyazlıları 3-1'lik setle mağlup etti. İzmirli milli sporcu Cansu Özbay, voleybolseverler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Özbay, maç sonunda hayranlarıyla birlikte fotoğraf çekildi.Vakıfbank’ta; Boskovic 22 sayıyla maçın kahramanı oldu. Ivanovic 17 sayıyla mücadele ederken Aylin 10 sayı ile takımına katkı verdi. Beşiktaş'ta Ndiaye 14, Shemanova 13, Knollema 12 sayıyla oynadı.

Vakıfbank Boskovic ile hızlı başladı!

Sarı-siyahlılar, Boskovic ve Ivanovic ile seri yakaladı (8-6). Siyah-beyazlılar, Jolien Knollema liderliğinde skoru eşitledi (9-9). Vakıfbank Tijana Boskovic’in sayılarıyla farkı 2’ye çıkardı (15-13). Sarı-lacivertliler skoru 18-14 yaptıktan sonra başantrenör Lorenzo molayı aldı. Mola dönüşünde Beşiktaş, geri dönemedi ve Vakıfbank’ta Aylin Uysalcan’dan blok sayıları geldi. Sarı-siyahlılar, ilk seti 25-21 aldı.

Beşiktaş eşitliği sağladı!

İkinci sette siyah-beyazlılar, Polina Shemanoa ve Ndaiye ile öne geçti (3-5). Vakıfbank Ivanovic’in sayılarıyla skoru 8-11 yaptı. İzmirli Cansu Özbay oyuna girdi. Beşiktaş, skor üstünlüğünü ele geçirirken farkı çift haneler taşımak istedi. Siyah-beyazlılar, ikinci seti Emine Arıcı’nın sayısıyla 16-25 aldı.

Vakıfbank zorlanmadı!

Üçüncü sette oyunun üstünlüğü sürekli el değiştirdi. Vakıfbank Ivanovic ve Deniz’in sayılarıyla skoru 19-15 yaptı. Beşiktaş, üçüncü sette rakibine direnemedi. Sarı-siyahlılar, Deniz’in set sayısıyla 25-21’lik skorla settlerde 2-1 üstünlük sağladı. Dördüncü sette Boskovic liderliğinde Vakıfbank skor üstünlüğünü elinde tuttu (11-8). Dördüncü sette Boskovic liderliğinde Vakıfbank skor üstünlüğünü elinde tuttu (11-8). Vakıfbank, dördüncü seti 25-15 alarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Aras Kargo Dostluk Turnuvasının üçüncü gününde Beşiktaş ile Aras Kargo karşılaşacak. Vakıfbank ile Eczacıbaşı ile birincilik için yarışacak.

SALON: Alsancak Atatürk Spor Salonu

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Naz Aydemir Akyol, Selin Yener, Tijana Bošković, Monika Brancuska, Héléna Cazaute, Aylin Uysalcan, Vanja Ivanović, Marina Markova, Katarina Dangubić, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Zehra Güneş, Emily Maglio, Eylül Akarçeşme Yatgın, Aleksandra Jegdić, Aylin Sarıoğlu Acar

ANTRENÖR: Giovanni Guidetti

BEŞİKTAŞ: Burcu Yönder, Buket Gülübay, FransaIman Ndiaye, Anna Artyshuk, Jolien Knollema,Polina Shemanoa, Yasmine Abderrahim, Zeynep Doğa Alpay, Katelyn Evans, Merve Atlıer, Özge Nur Çetiner, Emine Arıcı, Ece Eke, Simay Kurt, Sude Kale

SETLER: 25-21, 16-25, 25-21, 25-15