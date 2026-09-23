EuroLeague Türk derbileri, sekiz sezonluk aranın ardından üç temsilcimizin birden devler sahnesine çıkmasıyla basketbolseverleri heyecanlandırdı. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin ortaklığına özel davetle katılan Beşiktaş da eklenince kıtada Türk basketbolu rüzgarı esecek.

Normal sezon boyunca takımlar deplasmanlı lig usulüyle kozlarını paylaşacak. Parkedeki rekabet 16 Nisan 2027 tarihine kadar hız kesmeden sürecek.

EuroLeague Türk derbileri hangi haftalarda oynanacak?

EuroLeague 2026-2027 sezonundaki Türk derbileri, 7. haftadaki Anadolu Efes ile Beşiktaş randevusuyla start alacak ve normal sezon boyunca altı maça sahne olacak. İlk devrenin en kritik virajında 16. haftada Fenerbahçe Tarfin evinde Anadolu Efes ekibini ağırlayacak.

Dev derbilerin takvimi basketbol takvimini şimdiden hareketlendirdi. Temsilcilerimizin kıran kırana geçecek iç saha ve deplasman mücadeleleri ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyecek.

Hafta Karşılaşma Saha 7. Hafta Anadolu Efes - Beşiktaş Sinan Erdem 16. Hafta Fenerbahçe - Anadolu Efes Ülker Arena 19. Hafta Beşiktaş - Fenerbahçe Akatlar 21. Hafta Anadolu Efes - Fenerbahçe Sinan Erdem 24. Hafta Fenerbahçe - Beşiktaş Ülker Arena 32. Hafta Beşiktaş - Anadolu Efes Akatlar

Temsilcilerimizin ilk hafta maç programı

Açılış haftasında Anadolu Efes, 24 Eylül akşamı zorlu İspanya deplasmanında Barcelona karşısına çıkacak. Yıllar sonra lige dönen Beşiktaş ise 25 Eylül günü Valencia Basket sınavıyla parkeye adım atacak.

Fenerbahçe Tarfin, taraftarı önünde 25 Eylül akşamı İtalyan temsilcisi Virtus Bologna takımını konuk edecek. Üç ekibimiz de sezona galibiyetle başlama hedefiyle ter dökecek.

Sezon takvimi ve Dörtlü Final tarihleri

Normal sezon maratonunun ardından ilk sekize girmek isteyen ekipler 20-23 Nisan 2027 tarihlerinde play-in maçlarına çıkacak. Çeyrek final serileri ise 27 Nisan ile 12 Mayıs tarihleri arasında beş maç üzerinden oynanacak.

Kupanın sahibini bulacağı Dörtlü Final heyecanı 28-30 Mayıs 2027 tarihlerinde yaşanacak. Türk basketbolu bu görkemli finalde şampiyonluk kupasını havaya kaldırmayı amaçlıyor.