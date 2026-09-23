Son Mühür/Hüseyin Demir Aras Kargo Dostluk Turnuvasının ikinci gününde ikinci maçında ev sahibi takım Aras Kargo Spor Kulübü ile Eczacıbaşı kozlarını paylaştı. Alsancak Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakaya İzmirli voleybolseverler yoğun ilgi ve talep gösterdi. İzmir temsilcisi, dostluk maçında rakibine 3-0’lık (25-13, 25-18, 25-16) setle mağlup oldu.

Eczacıbaşı, Ebrar Karakurt’u dinlendirdi!

Eczacıbaşı’nın başantrenörü Giulio Bregoli, 4 aydan sonra sakatlıktan yeni dönen Ebrar Karakurt’u dinlendirdi. Yıldız voleybolcunun yarın final maçında Vakıfbank karşısında sahaya çıkması bekleniyor. Milli voleybolcu, dün oynanan Beşiktaş maçında üstün performansıyla göz kamaştırdı.

Aras Kargo, katılımcılara teşekkür mesajını iletti!

Müsabakan önce her iki takım oyuncularını birbirini tebrik ederken yeni sezon öncesi başarılar diledi. Aras Kargo Spor Kulübü’nün Başkanı Yiğitcan Bozoğlu, turnuvaya dair görüşlerini ve düşüncelerini voleybolseverlere aktardı.

Milli sporculara plaket takdim edildi!

Turnuvaya katılım gösteren tüm takımlara teşekkür dileklerini ileten Aras Kargo Spor Kulübü’nün Başkanı Yiğitan Bozoğlu, “Değerli misafirlerimiz Aras Kargo Dostluk Turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu turnuvaya katılım gösteren Eczacıbaşı, Beşiktaş ve Vakıfbank’a çok teşekkür ediyorum. Umarım çok güzel bir turnuvayı geride bırakırız. Tüm yaz milli formamızla ter döken sporcularımıza teşekkür plaketlerimizi iletmek istiyoruz” dedi.

İzmir temsilcisi, dostluk maçında mağlup oldu!

Eczacıbaşı’nda; Antropova 16 sayıyla maçın kahramanı oldu. Uzelac 12 sayıyla takımına katkı verirken Weitzel 9 sayı ile oynadı. Yaprak 8, Ezel 8 sayıyla oynadı. İzmir temsilcisinde; Mac May 12 sayılık performansı galibiyete yeterli olmadı. Bengisu 6 sayı, Beliz 5 sayı, Anthouli 5 sayıyla takımına katkı verdi. Aras Kargo Dostluk Turnuvasının son gününde final maçında Eczacıbaşı ile Vakıfbank kozlarını paylaşacak. Aras Kargo Spor Kulübü ise Beşiktaş ile karşılaşacak.

SALON: Alsancak Atatürk Spor Salonu

SETLER: 25-13, 25-18, 25-16

ECZACIBAŞI: Dilay Özdemir, Elif Şahin, Ekaterina Antropova, Dudova, Mayu Ishikawa, Yaprak Erkek, Aleksandra Uzelac ,Ebrar Karakurt ,Camilla Weitzel, Aslı Kalaç, Ezel Balık, Dana Rettke, Simge Şebnem Aköz, Selin Ada

ANTRENENÖR: Giulio Bregoli

ARAS KARGO SPOR KULÜBÜ: Lila Şengün, Irem Çor, Defne Başyolcu, Mártha Anthoúli, Ana Karina Olaya, Mackenzie, Ana Kalandadze, Ceren Nur Domaç, Hazal Selin Uygur, Bengisu Aygün, Beliz Başkır, Dilek Kınık, TürkiyeSude Taşbaş

ANTRENÖR: Suphi Doğancı