Son Mühür/ Beste Temel- Yarışma sürecine hazırlık aşamasından kamp dönemine kadar yaşadıklarını paylaşan Pulat, bu deneyimin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ciddi bir mental dayanıklılık gerektirdiğini vurguladı. Uzun kamp sürecinde disiplin, stres yönetimi ve özgüven konularının ön plana çıktığını belirten Pulat, yarışmaların dışarıdan göründüğünden çok daha yoğun bir emek istediğini ifade etti.

Programda ayrıca modellik dünyasına adım atma süreci, mankenlik mesleğinin bilinmeyen yönleri ve genç kadınların bu alanda karşılaştığı zorluklar da konuşuldu. Psikolog Sedef Yıldırım Saruhan ise yarışma süreçlerinin birey üzerindeki psikolojik etkilerine değinerek, özellikle genç kadınlar için sağlıklı benlik algısının önemine dikkat çekti.

Keyifli ve ilham verici sohbet, güzellik kavramının yalnızca dış görünüşten ibaret olmadığını; emek, disiplin ve psikolojik güçle bütünleştiğinde gerçek anlamını bulduğunu bir kez daha ortaya koydu.