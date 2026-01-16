Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı amirleriyle birlikte 2025 yılında il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin istatistiki verilerin paylaşıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Vali Elban, asayiş suçlarında önemli bir düşüş yaşandığını belirterek, “Asayiş çalışmaları kapsamında kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 17’lik düşüş gerçekleşti. 2025 yılında toplam olay sayımız 38 bin 236’dır. Konut dokunulmazlığının ihlalinde yüzde 17, kasten öldürmede yüzde 9, cinsel tacizde yüzde 17, hakarette yüzde 7, kasten yaralamada yüzde 11, tehditte ise yüzde 10’luk düşüş söz konusudur” dedi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlara ilişkin verileri de paylaşan Elban, 2024 ve 2025 yıllarını karşılaştırarak, “2025 yılında 8 bin 45 olay meydana gelirken, 2024 yılında bu sayı 12 bin 773’tü. Toplamda 4 bin 728 olay azalışı var. Bu da yüzde 37’lik bir düşüşe tekabül ediyor. Oto hırsızlığında 59, kapkaçta 60, yankesicilikte 75, motosiklet hırsızlığında 46 azalış yaşandı. Evden hırsızlıkta yüzde 43, yağma gasp suçunda yüzde 25, dolandırıcılıkta ise yüzde 37 oranında düşüş söz konusu” ifadelerini kullandı.

26 bin 80 hükümlü cezaevine teslim edildi

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışmalara da değinen Elban, “Haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan 26 bin 80 kişi kolluk birimlerimiz tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca ifadeye gelmesi gerekip de gelmeyen 42 bin 332 kişi tespit edilerek ifadeleri alındı” dedi.

Ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Elban, 2025 yılı içerisinde 6 bin 352 silahın ele geçirildiğini, bunların 3 bin 372’sinin tabanca, 42’sinin uzun namlulu silah, bin 784’ünün ise av tüfeği olduğunu açıkladı.

Organize suç ve uyuşturucuyla 24 saat mücadele

Organize suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlara da değinen Elban, “2025 yılı içinde 296 operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonlar sonucunda 212 organize suç çetesi çökertildi” dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın sürdüğünü vurgulayan Elban, “5 bin 257’si uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan olmak üzere toplam 27 bin 288 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadelede hassasiyetimiz üst düzeyde ve çalışmalarımız 24 saat aralıksız devam ediyor. Son günlerde jandarma ve emniyetimizin gerçekleştirdiği operasyonlarda 3 ton uyuşturucu hap yakalandı ve imalathane ele geçirildi” diye konuştu.

Trafik denetimleri arttı, ceza oranı sınırlı yükseldi

Trafik denetimlerine ilişkin verileri de paylaşan Elban, 2025 yılında 11 milyon 585 bin trafik denetimi yapıldığını, 2024’te bu sayının 6 milyon 375 bin olduğunu belirtti. Denetimlerin yüzde 82 oranında arttığını kaydeden Elban, ceza oranındaki artışın ise yüzde 18 seviyesinde kaldığını ifade etti.

Ticari taksilerde 18 bin 763 denetim yapıldığını, bu denetimlerin yüzde 21 arttığını, buna karşın ceza oranının yüzde 22 düştüğünü belirten Elban, okul servis araçlarında ise 45 bin 704 denetim gerçekleştirildiğini ve ceza oranında yüzde 18’lik artış olduğunu söyledi.

Suriyeli sayısı 100 binin altına düştü

İzmir’deki yabancı nüfusa ilişkin bilgi veren Elban, “İlimizde bulunan Suriyeli sayısı bugün itibarıyla 98 bin 897’dir. Bir önceki paylaşımımızda bu sayı 102 bin 400 civarındaydı. Düzenli ve kontrollü bir şekilde geri dönüşler devam ediyor” dedi.

112’ye gelen çağrılarda artış

2025 yılı içerisinde emniyet, jandarma ve sahil güvenliğe toplam 1 milyon 513 bin 499 çağrı geldiğini açıklayan Elban, bu çağrıların yüzde 98,1’inin vakaya dönüştüğünü belirtti. 2024 yılında 1 milyon 425 bin çağrı alındığını ifade eden Elban, çağrı sayısında yüzde 4’ü aşan bir artış yaşandığını söyledi.

“Saç tipiyle suç bağlantısı kurulamaz”

Daha sonra Vali Elban, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen değerlendirmelere de açıklık getiren Elban, dış görünüş üzerinden suç bağlantısı kurulmasının söz konusu olmadığını vurgulayarak, “Saç tipiyle suç bağlantısı yapılmaz. İnsanlar dilediği gibi saç sakal bırakabilir. Bizim değerlendirmemiz tamamen objektiftir. Kanunun belirlediği sınırların dışına çıkılması durumunda işlem yaparız” dedi.

Mahalleler suçla etiketlenmemeli

Mahallelere yönelik güvenlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Elban, bazı bölgelerin haksız şekilde suçla anılmasına tepki göstererek, “Bir semti ya da mahalleyi tamamen suçla anmak doğru değil. Oralarda yaşayan çok sayıda vatandaşımız var. İzmir’in her bölgesiyle ilgili planlı çalışmalarımız sürüyor. Suç türleri bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor” ifadelerini kullandı.

Balçova saldırısı sonrası personel takviyesi

Balçova’daki karakol saldırısının ardından İçişleri Bakanlığı ile personel planlaması konusunda istişarelerde bulunduklarını söyleyen Elban, başta Balçova olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde personel takviyesi ve çalışma sistemlerinde düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Göçmen geçişlerinde yüzde 52 azalma

Düzensiz göçle mücadeleye de değinen Elban, 2024’e kıyasla Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmen sayısında yüzde 52’lik azalış yaşandığını açıkladı. Bu düşüşte kamera sistemleri, fotokapanlar, İHA’lar ve kara–deniz teknolojilerinin etkili olduğunu ifade etti.

Yasa dışı bahis açıklaması: Bilsek tamamı hakkında işlem yaparız

Yasa dışı bahisle ilgili soruya da yanıt veren Elban, “Kaç kişinin yasa dışı bahis oynadığını bilmemiz mümkün değil. Zaten bilsek tamamı hakkında işlem yaparız” dedi.

Vali Elban, konuşmasının sonunda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeline teşekkür ederek, vatandaşlardan karşılaştıkları her olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi ve 2026 yılının İzmir için daha güvenli bir yıl olması temennisinde bulundu.