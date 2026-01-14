Son Mühür - 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ve kamuya ait 7 misafirhanenin yer aldığı Türkiye’nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da, mevsimin ilk karı 8 Ekim’de düşerken, oteller 19 Aralık’ta sezonu açtı. Kayak pistlerinin 29 Aralık’ta hizmete girdiği Uludağ’da otel doluluk oranı yüzde 80’e ulaşırken, yağan kar tatilciler ve işletmeciler için sevindirici oldu. Kar kalınlığı 88 santimetreye ulaşan bölgede, hava sıcaklığı en yüksek 1, en düşük ise eksi 11 derece olarak ölçüldü ve kayak pistleri yerli ile yabancı turistlerle doldu.

Kayakseverlerin “beyaz cennet” olarak nitelendirdiği Uludağ’da, bir gecelik konaklama fiyatları 2 bin 450 TL ile 42 bin TL arasında değişiyor. Doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı kamu misafirhanelerinde, kahvaltı ve akşam yemeği dahil kişi başı konaklama ücreti 2 bin 450 TL’den başlarken, 5 yıldızlı otellerde tam pansiyon konaklamak isteyenler için kişi başı maliyet 42 bin TL’yi buluyor.

Sömestir yoğunluğu

Sömestir hazırlıklarının devam ettiğini ve hem yerli hem de yabancı turistlerin pistleri ve otelleri doldurduğunu belirten otel müdürü Harbi Türk, “Karın gelişiyle birlikte Uludağ beyaz gelinliğini giydi. Talepler oldukça iyi. Otellerde çeşitli aktiviteler de mevcut. Yılbaşı yoğunluğu sömestire de yansıdı. Uludağ beyaz örtüsünü giydi ve biz de son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Karın güzel olması bizi sevindirdi” ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte İzmir’den Uludağ’a gelen Özge Kaya ise, sömestirde pistlerin çok kalabalık olmasından dolayı erken geldiklerini belirterek, “İzmir’den geliyoruz. Kızımız kayak yapmayı çok seviyor. Geçen sene de gelmiştik, bu sene yine Uludağ’ı tercih ettik. Uludağ’ı çok seviyoruz ama yoğunluğu nedeniyle sömestiri burada geçirmeyeceğiz” dedi.