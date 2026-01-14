Son Mühür- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz Temmuz ayında rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Antalya güne bir kez daha bir operasyon haberiyle uyandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düğmeye basmasının ardından Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alt Yapı Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALDAŞ)'a yönelik operasyonda 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.



ALDAŞ operasyonunda 14 kişi gözaltında...



''Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamımda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ALDAŞ şirketine operasyon yapıldı, 14 kişi gözaltına alındı.'' hatırlatmasında bulunan gazeteci Alican Uludağ,

''Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, ALDAŞ A.Ş. üzerinden yapılan usulsüz harcamalara ilişkin olarak toplamda 399 milyon 507 bin TL tutarında kamu zararı tespiti yapıldı.

Şüpheliler, nitelikli zimmet, edimin ifasına fesat karıştırma, denetim görevinin ihmali, güveni kötüye kullanma ve haksız mal edinme ile suçlanıyor.'' bilgisini paylaştı.



Soruşturmada Sayıştay detayı...



''Soruşturma kapsamında 16 Sayıştay denetçisi de var.'' diyen Alican Uludağ,

''ALDAŞ şirketini denetlemeye gelip, aileleriyle beş yıldızlı otellerde kalmışlar. Parasını da Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şirketleri ödemiş. Her bir denetçi 300-400 bin TL haksız mal edinme ile suçlandı.

Başsavcılık, denetçilerle ilgili görevsizlik kararı verip dosyayı Ankara’ya gönderdi.'' hatırlatmasında bulundu.