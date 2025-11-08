Bursa’nın Uludağ bölgesinde gezmeye çıkan 4 çocuk, 5 saat süren aramanın ardından sağ salim bulundu.

Kayıp İhbarı ve Arama Çalışması

Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde saat 17.00 civarında ormanlık alana giden 16-17 yaşlarındaki çocuklardan haber alınamayınca yakınları durumu Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin Yoğun Çalışması

Bölgedeki ekipler, çocukları bulmak için geniş çaplı bir arama başlattı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda, çocukların telefonlarından alınan sinyaller sayesinde saat 22.00 civarında bulunarak güvenli bir şekilde ailelerine teslim edildi.

Sağlık Durumu

Çocukların sağlık kontrolleri yapıldı ve durumlarının iyi olduğu tespit edildi.