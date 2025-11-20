Bursa’nın İznik ilçesinde, kağıt yüklü bir TIR’ın uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza anı ve müdahale

Olay, saat 11.00 civarında İznik-Yenişehir çevre yolunda gerçekleşti. İznik yönüne seyir halinde olan Ramazan Erşahin (62) yönetimindeki 35 CEL 044 plakalı TIR, yokuşta ilerlerken kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. TIR, takla atarak dururken, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve yanındaki kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, TIR sürücüsü Ramazan Erşahin ile araçta bulunan Cafer Altun’un (43) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kabinde sıkışan iki kişinin cenazelerini çıkarmak için ekipler yoğun çaba sarf etti. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışması sonrasında ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.