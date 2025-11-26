Bursa’nın Mudanya ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kadınlar, sessiz yürüyüşle şiddete dikkat çekti. Etkinlikte, kadın cinayeti kurbanlarını simgeleyen yüzlerce ayakkabı yere bırakıldı.

Sessiz yürüyüş ve dikkat çekici semboller

Mudanya Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenen etkinlik, BUDO İskelesi’nde siyah kıyafetler giymiş kadınların bir araya gelmesiyle başladı. Katılımcılar, ikişerli sıra halinde Mütareke Meydanı’na sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca, kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı simgeleyen dört parmak işareti tekrarlandı.

Yüzlerce ayakkabı ve saygı duruşu

Meydana ulaşıldığında, kadın cinayetlerinin kurbanlarını temsil eden yüzlerce ayakkabı bir çember oluşturacak şekilde bırakıldı. Etkinlikte ayrıca, hayatını kaybeden kadınlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Katılımcılar kısa süreli çığlık eylemi gerçekleştirerek, şiddete karşı toplumsal tepkiyi gözler önüne serdi.

Duygusal anlar ve toplumsal mesaj

Programda yapılan konuşmalarda kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Konuşmalar sırasında bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamazken, meydanda duygusal anlar yaşandı.

Etkinlik, gece boyunca sessiz nöbetle devam etti; kadınlar, ayakkabılar ve hayatını kaybeden kadınların isimlerinin yazılı olduğu alan etrafında bekleyerek, “Şiddete karşı asla yalnız değiliz” mesajını verdi.

Sivil toplum ve vatandaş katılımı

Etkinliğe sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Organizasyon, kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmayı ve toplumun bu konuda duyarlılığını pekiştirmeyi amaçladı.