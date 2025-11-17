Bursa’nın Yıldırım ilçesinde devriye görevindeki trafik ekiplerinin durdurmak istediği otomobil, uyarıya rağmen hızla kaçmaya başladı. Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşanan kovalamaca sırasında sürücü, yoğun trafikte tehlikeli manevralar yaparak ilerledi. Kontrolünü kaybeden araç, peş peşe üç araca çarptıktan sonra sokak arasında bir duvara vurarak durdu.

Sürücü aracı bırakıp yaya olarak kaçtı

Kazanın ardından otomobilden inerek kaçan sürücünün V.M.U. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 100 bin lira cezai işlem

Olayla ilgili yapılan işlemde sürücü hakkında “dur ihtarına uymamak”, “tehlikeli araç kullanmak” ve “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” gerekçeleriyle yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı. Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.