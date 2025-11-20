Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, bir anne ve çocuğu yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle saniye saniye kaydedildi.

Taksinin önüne çarpan araç zincirleme kazaya neden oldu

Kaza, saat 12.00 civarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücü İlhan K. (36) idaresindeki 16 T 5589 plakalı ticari taksi, cadde üzerinde yaya geçidinden geçen anne Merve A. (29) ve 2 yaşındaki oğlu Miraç A.’ya yol verdi.

Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Cihan D. (36) yönetimindeki 16 AAK 408 plakalı otomobil, taksinin durduğunu fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi öne doğru savruldu ve yaya geçidinde bekleyen anne ile oğluna çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle yere düşen anne ve oğlu, olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Polis soruşturması devam ediyor

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler kazanın detaylarını ortaya koyuyor.