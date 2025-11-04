Bursa’nın Mudanya ilçesinde her sabah binlerce öğrenci, okula ulaşmak için zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Özellikle Güzelyalı Burgaz Mahallesi’nde bulunan Güzelyalı Anadolu Lisesi öğrencileri, yetersiz ulaşım imkânları nedeniyle hem zamanla hem de trafik tehlikesiyle mücadele ediyor.

55 bin öğrencili ilçede ulaşım çıkmazı

Yaklaşık 160 bin nüfusa sahip Mudanya’da, 55 bini eğitim çağındaki çocuk ve gençlerden oluşuyor. İlçedeki okulların bir kısmı, yerleşim alanlarının dışında veya ulaşımı güç bölgelerde bulunuyor. Bu okullardan biri olan Güzelyalı Anadolu Lisesi, Mudanya-Altıntaş yolu üzerindeki konumuyla öğrencilerin ulaşım açısından en çok zorlandığı eğitim kurumları arasında yer alıyor.

537 öğrenci ve 42 öğretmenin eğitim gördüğü okulda, yalnızca kırsal mahallelerden gelen bazı öğrenciler taşımalı sistemle servis imkanından yararlanabiliyor. Ancak şehir merkezinden ulaşan büyük bir öğrenci kitlesi için tek seçenek Burulaş’a ait 2GM ve 2GY hatları.

Midibüsler yetersiz, öğrenciler yollarda mahsur

Yaklaşık 16-20 kişilik midibüslerle yapılan seferler, öğrenci yoğunluğu karşısında yetersiz kalıyor. Özellikle okul çıkış saatlerinde yüzlerce öğrenci aynı anda durağa yöneliyor; bu da büyük bir kargaşaya neden oluyor. 20 dakikada bir gelen araçlara binmek çoğu zaman mümkün olmuyor.

Bazı öğrenciler, çaresizlik içinde ana yola inip otostop çekmek zorunda kalıyor. Dar, çift yönlü ve trafiğin yoğun olduğu bu güzergâhta her gün olası bir kazanın eşiğinden dönülüyor. Veliler ise çocuklarının her sabah ve akşam aynı tehlikeyi yaşamasından endişe duyuyor.

Velilerden yetkililere çağrı: “Bu çocuklar hepimizin”

Sorunun defalarca ilgili kurumlara bildirilmesine rağmen henüz bir çözüm sağlanmadığını belirten veliler, Mudanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Burulaş yetkililerine ortak çağrıda bulundu.

Veliler, “Eğitim anayasal bir haktır. Bu çocuklar yalnızca Mudanya’nın değil, hepimizin çocukları. Belki de sizin çocuğunuz da o durakta bir sonraki otobüsü bekliyor ve kırsal bir yoldan yürüyerek evine dönüyor” sözleriyle, soruna kalıcı çözüm bulunmasını talep etti.

Öğrenciler her gün aynı endişeyle yola çıkıyor

Güzelyalı Anadolu Lisesi öğrencileri, her sabah okula giderken ve akşam evlerine dönerken aynı endişeyi yaşıyor. Veliler ve öğretmenler, yeni bir kazanın yaşanmadan önlem alınmasını isterken, öğrenciler ise “okula gitmek için mücadele etmenin” artık sıradan hale geldiğini dile getiriyor.