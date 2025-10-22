Son Mühür / Alper Temiz - Kemalpaşa Ulucak (Mustafa Kemal Atatürk) Mahallesi sınırlarında yer alan 28. Grup Doğal Sit Alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın oluru ile 2006’da tescil edilen 1. Derece sit statüsünden, “Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” derecesine düşürüldü. Karar, 985 Ada 24 Parsel, 984 Ada 5 Parsel ve 980 Ada 52-53 Parselleri kapsadı ve alanda düşük yoğunluklu imarın önü açıldı. Edinilen bilgilere göreyse parsellerin bir kısmının AK Partili isimlere ait olan Akevler Kooperatifi mülkiyetinde olduğu ortaya çıktı. Akevler Kooperatifi’ndeyse Karabağlar Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Kazım Erten gibi isimler yer alıyor. İlgili alandaki diğer kısımların ise Milli Emlak’a ait olduğu öğrenildi.

“Korum amaçlı imar planı gündemde”

Alanda, Ulucak Belde Belediyesi döneminde, 2000’li yıllarda, Mevzi İmar Planı yapıldı. Planların konut projesi olduğu ancak Kemalpaşa İzmir Çevre Yolu ve Belkahve Tüneli Projesi nedeniyle plan bütünlüğünün bozulduğu ve planlamanın gerçekleşemediği öğrenildi. 500 bin metre karelik alanın yol projesi nedeniyle 100 bin metre eksildiği bilgisine de ulaşıldı. Revize plan için ise 200 bin metre karelik bir alanın kaldığı öğrenildi. Bölgeye yönelik koruma amaçlı yeni bir imar planın da yapılması gündeme gelirken, şahıslara ait yüzlerce villanın yapılaşabileceği belirtildi.