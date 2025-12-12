Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde baş döndüren atama rüzgarı sürüyor. ESHOT Genel Müdürlüğü’nde Başkan Tugay’ın oluru ile üst düzey atamalar yapıldı.

Veteriner Hekim ESHOT’da Daire Başkanı oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aralık ayı toplantısında ESHOT Genel Müdürlüğünde üst düzey atama talebi ile ilgili önerge oy birliği ile kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay imzalı önerge ile yapılan atamalar şöyle, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. ve 76. maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18/i maddesi gereği; ESHOT Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan Tamer NURGÖZ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrosuna, Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan Mete GÜZELOCAK Ulaşım Teknolojileri ve Yatırım Dairesi Başkanı kadrosuna, Ulaşım Teknolojileri ve Yatırım Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan Ersel ÇETİN Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı kadrosuna, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Programcı kadrosunda bulunan Ufuk BAYRAKTUTAN Bilgi İşlem Dairesi Başkanı kadrosuna, Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı Mühendis kadrosunda bulunan Alper DERİ Ulaşım Planlama Dairesi Başkanı kadrosuna, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Uzman kadrosunda bulunan Erdinç KIRGÖZOĞLU Mali Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosuna, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan Belma ÖZEŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü kadrosuna, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan Nadir DEMİRSOY Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadrosuna, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Uzmanı kadrosunda bulunan Engin GÜZEL Satın Alma Dairesi Başkanlığına, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürü kadrosunda bulunan Serpil İĞDE Özel Kalem Müdürü kadrosuna, Özel Kalem Müdürü kadrosunda bulunan Cemal METE İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü kadrosuna, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Defin Bakım ve Onarım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Veteriner Hekim kadrosunda bulunan Hakan ÖZTÜRK ESHOT Genel Müdürlüğü Daire Başkanı kadrosuna atanmışlardır”

İZBAN istasyonları icrada

Bir önceki meclis oturumunda AK Parti Çiğli Belediye Meclis üyeleri Sezgin Özgen ve Özgür Kaner’in yarım bırakılan İZBAN durakları hakkında verdiği soru önergesini cevaplayan Yıldır, “Kaba inşaat büyük ölçüde tamamlanmıştır. Yükleniciye en son 140 milyon TL’ye karşılık 40 milyon ödeme yapılmıştır. Ödemelerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yüklenici alacaklarına istinaden icra ödeme emri göndermiştir Yüklenici 2025 Nisan ayı itibariyle çalışmamaktadır. İş ilerlemesi yüzde 53’tür. Yüklenici ile görüşmeler sürmektedir. Anlaşma sağlanırsa işin 10 ayda bitmesi planlanmaktır” diye konuştu.