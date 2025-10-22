İzmir'in Bornova ilçesi Kayadibi mevkisinde, 10 Mayıs 2025 tarihinde çıkan ve büyük zarar yol açan orman yangınına ilişkin davada kritik bir gelişme yaşandı. Define ararken yangına neden oldukları iddiasıyla haklarında 18 yıla kadar hapis cezası istenen 5 tutuklu sanık, ilk duruşmada mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi. Yangın, bölgedeki 2 hektarlık bir alanın zarar görmesine yol açmış, jandarma ekiplerinin yanan alanda tespit ettiği 3 metre derinliğindeki çukur, olayın başlangıç noktası olarak değerlendirilmişti.

İddianamede patlayıcı madde ve fikir birliği vurgusu

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede, kamera kayıtları ve deliller ışığında tespit edilen sanıklar Arda Ş. (20), Ali Ş. (20), Efe K. (21), Ahmet Aybars Ş. (20) ve Veysel T. (40) hakkında ağır suçlamalar yöneltildi. İddianamede, sanıkların define bulmak amacıyla fikir birliği içinde hareket ettikleri ve kaçak kazı sonrasında çukuru patlayıcı madde kullanarak patlattıkları öne sürüldü. Patlamanın hemen ardından olay yerinden ayrılan şüphelilerin, yangının bu patlama nedeniyle çıktığı ve yayıldığı iddia edildi. Yangın sonucunda 7 bin 11 metrekarelik alanda 3 bin 630 kızılçam ağacının yandığı belirtilerek, sanıklar için 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'Olası kastla orman yakma' suçlarından 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıklar suçlamaları reddederek tahliye talep etti

Sanıklar, bugün İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Tutuklu sanık Ahmet Aybars Ş., kuyuyu gördükten sonra sosyal medyadan etkilenerek arkadaşlarıyla orayı kazmaya karar verdiklerini, ancak kazı makinesinin çalışmadığını iddia etti. Astım atağı geçiren Efe K.'nın babası gelip kendilerine kızdıktan sonra oradan ayrıldıklarını ve yangını gördükten sonra jandarmaya kendilerinin haber verdiğini savundu.

"Birbirimizi gaza getirdik, iş bize kalmasın diye haber verdik"

Diğer tutuklu sanık Ali Ş. de yangın çıktığını öğrendikten sonra "iş bize kalmasın diye" jandarmaya durumu anlattıklarını, fakat buna rağmen tutuklandıklarını ifade etti. Sanık Efe K. ise, rahatsızlanıp babası geldikten sonra alandan ayrıldıklarında ne ateş ne de duman olduğunu belirterek, "Öyle olsa ilk müdahaleyi biz yapardık" diyerek suçsuzluğunu dile getirdi. İnşaat işleri yaptığını söyleyen Veysel T. de, kırma makinesiyle yardımcı olmak için gittiğini ancak makinenin çalışmadığını, yangınla ilgisinin olmadığını savundu. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmederek, tutuklu yargılanan 5 sanığın tahliyesine karar vererek davayı erteledi.