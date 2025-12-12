TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta Play-Off hedefini sürdüren Menemen Futbol Kulübü ile zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, geriye düştüğü karşılaşmayı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 kazanarak haftanın en dramatik galibiyetlerinden birine imza attı.

İlk yarıda denge bozulmadı

İki takımın da kontrollü bir oyun tercih ettiği karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikada her iki ekip de savunma güvenliğini ön planda tutarken, net gol pozisyonları sınırlı kaldı.

Penaltı golüyle Aliağa öne geçti

Mücadelenin ikinci yarısında tempo yükselirken, konuk ekip Aliağa Futbol 80’inci dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Harun, yaptığı vuruşla ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi ve deplasmanda galibiyet umutlarını güçlendirdi.

Uzatmalarda sahne Menemen’in oldu

Karşılaşmanın son bölümünde tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklenen Menemen FK, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+6’ncı dakikada Alican’ın golüyle skoru eşitleyen ev sahibi ekip, bu golün hemen ardından baskısını sürdürdü.

Baran’dan galibiyeti getiren gol

Menemen FK, 90+7’nci dakikada Baran’ın attığı golle adeta maçı çevirdi. Arka arkaya gelen bu iki golle büyük bir sevinç yaşayan sarı-lacivertliler, son düdükle birlikte sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Menemen FK Play-Off yarışında iddiasını korudu

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini elde eden Menemen Futbol Kulübü, puanını 25’e yükselterek Play-Off hattıyla olan bağını koparmadı. Son haftalarda yakaladığı çıkış, Menemen cephesinde moralleri yükseltti.

Aliağa Futbol’a uzatmalarda büyük şok

Karşılaşmayı kazanmasına saniyeler kala kalesinde peş peşe goller gören Aliağa Futbol ise sahadan puansız ayrıldı. 29 puanda kalan Aliağa ekibi, liderlik yarışında önemli bir kayıp yaşarken, deplasmanda galibiyet hasretini de 3 maça çıkardı.