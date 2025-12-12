Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, Türkiye’nin en gizemli bölgelerinden biri olarak dikkat çeker. Tarihi taş evleri, kiliseleri ve şapelleriyle ayakta kalan köy, nüfus mübadelesi sonrasında tamamen boşalmış ve yeniden yerleşim görmemiştir. Aradan geçen yıllara rağmen dokusunu koruyan köy, sessizliğini adeta bir miras gibi bugüne taşımaktadır.

Sis köyü zamanın dışına taşıyor

Kış aylarında bölgeyi kaplayan yoğun sis, Kayaköy’e mistik bir atmosfer kazandırır. Terk edilmiş evlerin arasına yayılan sis tabakası, ziyaretçilerin köyü gerçek zamanın dışında bir yer gibi algılamasına neden olur. Uzun süredir kullanılmayan yapılar, sessizliğin etkisini daha belirgin hale getirerek köyün hayalet görünümünü güçlendirir.

Tarihin ve doğanın birleştiği alan dikkat çekiyor

Kayaköy, yalnızca terk edilmiş mimarisiyle değil, çevresiyle de öne çıkar. Deniz seviyesinden yaklaşık 400 metre yüksekte bulunan Afkule Manastırı, konumu ve mimarisiyle bölgenin kültürel ve doğal dokusunu bir arada sunar. Kayaköy ve çevresi, tarih ile doğanın iç içe geçtiği ender yerlerden biri olarak değerlendirilir.

UNESCO tarafından koruma altına alındı

Bölgenin korunmuş mimarisi ve kültürel değeri, Kayaköy’ün UNESCO tarafından “Dünya Dostluk ve Barış Köyü” ilan edilmesiyle uluslararası seviyede güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda köydeki yapıların geleceğe taşınması için çalışmalar yürütülür. Amaç, Kayaköy’ün tarihsel hafızasının ve benzersiz dokusunun ilerleyen nesiller tarafından da görülebilmesini sağlamaktır.

Kayaköy’ün bıraktığı sessiz miras

Bir asırdır boş kalan Kayaköy, hem tarihi hem doğal yapısıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir atmosfer sunar. Sisle kaplanan sokakları, terk edilmiş taş evleri ve korunmuş kültürel mirasıyla köy, Ege’nin en etkileyici duraklarından biri olmayı sürdürür.

İzmir'den nasıl gidilir?

İzmir’den Kayaköy’e ulaşmak için Aydın üzerinden Muğla’ya, oradan Fethiye’ye devam edilen karayolu yaklaşık 4,5–5 saat sürer; Fethiye merkezden köye 10–15 dakikada gidilebilir. Otobüsle seyahat edenler İzmir’den Fethiye’ye 5,5–6 saatlik bir yolculukla ulaşıp otogardan kalkan minibüslerle Kayaköy’e geçebilir. Uçak tercih edenler ise İzmir’den Dalaman’a yaklaşık 1 saatte uçup havalimanından Fethiye’ye, oradan da kısa bir dolmuş yolculuğuyla köye varabilir.