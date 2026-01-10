Son Mühür/ Merve Turan - Eğitime Destek Seferberliği kapsamında yedinci okul çalışması Bayındır ilçesinde bulunan Kızılkeçili İlkokulu’nda hayata geçirildi. Çalışmalarla okulun fiziki koşulları ve eğitim ortamı bütüncül biçimde ele alındı. Bu kapsamda okul binasının dış cephesinde komple sıva ve boya uygulaması yapıldı. Üç derslik ile idareci odasının tavan ve duvarları yenilendi. Okul genelinde aydınlatma sistemleri ile anahtar ve priz altyapısı elden geçirildi.

Öğrencilere eğitim, spor ve donanım desteği

Okula eğitici oyun setleri, kömür sobası, spor malzemeleri, kırtasiye ürünleri ve okuma kitapları kazandırıldı. Ülkü Ocakları Uzaktan Eğitim Merkezi (ÜOUZEM) ve ODAK eğitim destekleri öğrencilere ulaştırıldı.

Ayrıca Atatürk büstü verniklendi, “Ne Mutlu Türküm Diyene” tabelası yenilendi. Bu çalışmalarla okulun fiziki şartlarının yanı sıra milli ve manevi değerleri de güçlendirildi.

İl Başkanı Burak Kılıç: Her köy okuluna ulaşmak temel hedefimiz

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, çalışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Eğitim, bir milletin yalnızca bugünü değil, istikbalidir. İmkânları sınırlı olan köy okullarında okuyan evlatlarımızı yalnız bırakmamak temel görevimizdir. Bayındır Kızılkeçili İlkokulu’nda hayata geçen bu çalışma, gönüllülük esasıyla hareket eden teşkilatımızın sahadaki samimi gayretinin sonucudur. Bir öğretmenimizin mesajıyla ilettiği talebe kayıtsız kalmadan ihtiyaç duyulan her alanda çözüm üretmekten onur duyduk. Türk milletinin geleceği için atılan her adım, bizim için bir sorumluluktan öte vefa borcudur.”

Okul yönetiminden teşekkür mesajı

Kızılkeçili İlkokulu Müdürü de yapılan desteklere ilişkin teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Ülkü Ocaklarının yaptığı bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Sosyal medya üzerinden ilettiğimiz mesaja kayıtsız kalmayıp okulumuza gelerek ihtiyaç duyulan her konuda destek sundular. Çocuklarımız için son derece kıymetli bir çalışma ortaya çıktı.”

Çalışmalar İzmir genelinde sürecek

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, eğitimi milli bir sorumluluk olarak gördüğünü; İzmir’in en ücra noktalarındaki köy okullarına kadar ulaşarak öğrencilere ve eğitim kurumlarına yönelik destek çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini kamuoyuna duyurdu.