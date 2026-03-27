Olayla bağlantılı olarak Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gibi isimlerin tutuklanması, davayı Türkiye'nin en çok takip edilen gündem maddelerinden biri haline getirdi. Bu süreçte anne Ülker Kundakçı'nın kimliği ve geçmişi de yoğun biçimde araştırılıyor.

Ülker Kundakçı kimdir ve olayla ilgili ne söyledi?

Ülker Kundakçı, vefat eden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesi. Kamuoyuyla daha önce paylaşılmış bir biyografik bilgisi bulunmayan Ülker Kundakçı, oğlunun ölümünün ardından basın önünde yaptığı açıklamalarla tanındı. Anne Kundakçı, doğrudan Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef alarak, olay günü bazı kişilerin oraya kasıtlı şekilde getirildiğini ve bunun engellenebileceğini savundu.

Baba Cemil Kundakçı ise Kalaycıoğlu'nun ifadesinde yer alan iddiaları yalanladı. Aileye göre Kubilay, Kalaycıoğlu ve rapçi Vahap Canbay ile aynı ortamda bulunmamış ve paylaşılan fotoğraflar gerçeği yansıtmıyor.

Kubilay Kaan Kundakçı olayında kimler tutuklandı?

Soruşturma kapsamında toplam 8 kişi gözaltına alındı. Bunlardan Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve dört kişi daha tutuklanırken, Zuhal Kalaycıoğlu ile bir diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, soruşturmayı güvenlik kamerası görüntüleri ve bilirkişi raporları doğrultusunda sürdürüyor.

Güvenlik kamerası görüntüleri ne gösteriyor?

Olaya ait güvenlik kamerası kayıtları, soruşturmanın en kritik delilleri arasında yer alıyor. Görüntülerde uzun süreli bir tartışma ya da arbede yaşanmadığı, yalnızca kısa bir ateş etme anının kaydedildiği belirtiliyor. Olay sonrası çekilen yeni görüntülerde ise rapçi Vahap Canbay'ın olay yerinde panik halinde olduğu ve dua ettiği anlar dikkat çekiyor.

Adli makamlar, kamera kayıtlarının yanı sıra dijital deliller ve tanık ifadelerini de değerlendirmeye alarak olayın tüm boyutlarını ortaya koymaya çalışıyor. Soruşturma tüm yönleriyle devam ederken, ailenin adalet arayışı kamuoyunda büyük destek görüyor. Kubilay Kaan Kundakçı davasına ilişkin yeni gelişmeler merakla bekleniyor.